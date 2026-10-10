Proteste ale susținătorilor lui Călin Georgescu la Arestul Central și DIICOT. Sancțiuni de 101.000 lei și 5 sesizări penale

Jandarmeria Capitalei a anunțat, sâmbătă, că a aplicat 124 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 101.000 de lei, în urma adunărilor publice din zona Arestului Central și a sediului DIICOT, care au avut loc între 29 septembrie și 9 octombrie 2026.

Persoanele care protestează sunt susținători ai fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, aflat în arest preventiv.

Într-un comunicat de presă transmis de Jandarmeria Capitalei, instituția spune că jandarmii au intervenit în cele două zone pentru a păstra ordinea publică.

Jandarmii spun că manifestațiile nu au fost organizate legal

Potrivit comunicatului, jandarmii au fost prezenți în cele două zone, din cauza oamenilor adunați acolo. Aceștia mai afirmă că au menținut măsurile de ordine și siguranță publică, au gestionat fluxurile de persoane și au păstrat libere căile de acces către obiective.

De asemenea, jandarmeria precizează că adunările nu au respectat procedura prevăzută de lege:

„Aceste manifestații nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice”, precizează Jandarmeria Capitalei.

Legea nr. 60/1991 este cea care reglementează cum se organizează și cum se desfășoară adunările publice.

Zona în care se protestează este una rezidențială

Jandarmeria mai transmite că a trimis la fața locului și echipe de dialog, care au rolul de a vorbi permanent cu cei care participă la adunări.

„Echipe de dialog care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică, explicând zilnic importanța declarării și a existenței unui organizator”, se arată în comunicat.

Jandarmeria explică și de ce a luat anumite măsuri de ordine. În apropierea obiectivului se află locuințe, iar oamenii care stau acolo trebuie să poată ajunge la casele lor.

„Măsurile dispuse țin cont și de caracterul rezidențial al zonei, în proximitatea obiectivului aflându-se imobile de locuințe, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului către acestea, precum și a condițiilor normale de circulație pentru persoanele care locuiesc în zonă”, transmite Jandarmeria Capitalei.

124 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 101.000 de lei

Potrivit Jandarmeriei, au fost mai multe încălcări ale legii, iar jandarmii au dat amenzi pe baza a două legi. Prima este Legea nr. 60/1991, a adunărilor publice. A doua este Legea nr. 61/1991, care se referă la încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

„Jandarmii au aplicat 124 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 101.000 de lei”, se arată în comunicat.

Documentul nu spune ce fapte au fost sancționate și nici câte amenzi au fost date pe fiecare lege în parte.

Cinci sesizări către organele de urmărire penală

Pe lângă amenzi, jandarmii au sesizat și organele de urmărire penală.

„Jandarmii au întocmit 5 acte de sesizare a organelor de urmărire penală”, precizează instituția.

Potrivit comunicatului, sesizările se referă la:

amenințare (art. 206 din Codul penal);

distrugere (art. 253 din Codul penal);

ultraj (art. 257 din Codul penal);

port de obiecte periculoase (două sesizări, conform art. 372 din Codul penal).

Comunicatul nu spune cine sunt persoanele vizate de sesizări și nici în ce împrejurări au avut loc faptele.

Apeluri la dispeceratul Jandarmeriei și la 112

De asemenea, instituția mai spune că unele apeluri au venit direct la dispeceratul Jandarmeriei, iar altele prin numărul unic de urgență.

„Au fost înregistrate 22 de apeluri la Dispeceratul DGJMB și 20 de apeluri la 112, redirecționate către Dispeceratul DGJMB”, se mai arată în comunicat.