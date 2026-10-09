Este a patra zi în care Georgescu este scos din Arestul Central şi dus la DIICOT, potrivit Agerpres.

La percheziţiile efectuate pe 21 septembrie la vila din Mogoşoaia, anchetatorii au ridicat zeci de dispozitive - telefoane, laptopuri, stick-uri de memorie -, care trebuie expertizate în prezenţa deţinătorilor.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Conform actelor de la dosar, omului de afaceri Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.