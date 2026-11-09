INS: România importă alimente și animale vii de aproape un miliard de euro pe lună. Principalele exporturi

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie a fost de 25,53 de miliarde de euro, în creștere cu 883,7 milioane de euro (3,6%) față de perioada similară din 2025, anunță Institutul Național de Statistică (INS) .

În septembrie, deficitul comercial a ajuns la 3,077 miliarde de euro, în condițiile în care exporturile FOB au fost de 9,46 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 12,54 miliarde de euro. „În perioada 1.I-30.IX 2026, exporturile FOB au însumat 75.271,7 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 100.809,1 milioane euro. În perioada 1.I-30.IX 2026, exporturile au crescut cu 4,3%, iar importurile au crescut cu 4,1%, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2025. Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-30.IX 2026 a fost de 25.537,4 milioane euro, mai mare cu 883,7 milioane euro (+3,6%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-30.IX 2025”, arată INS, luni, într-un comunicat de presă.

Exporturile au crescut cu 4,3% față de primele nouă luni din 2025, în timp ce importurile au avansat cu 4,1%. Chiar dacă ritmul de creștere a exporturilor a fost ușor mai mare, valoarea bunurilor cumpărate din străinătate a depășit-o cu aproximativ 25,5 miliarde de euro pe cea a bunurilor vândute în afara țării. Importurile de alimente au ajuns la 950 de milioane de euro pe lună Unul dintre domeniile în care România a importat mai mult decât a exportat este cel al produselor alimentare și animalelor vii. În primele nouă luni ale anului, importurile din această categorie au ajuns la 8,55 miliarde de euro, în timp ce exporturile au însumat 6,04 miliarde de euro. Astfel, diferența dintre importuri și exporturi a fost de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Rezultă, astfel, la un calcul simplu (valoarea totală a importurilor împărțită la numărul de luni – 9), că România a importat produse alimentare și animale vii în valoare de aproximativ 950 de milioane de euro pe lună, în medie, în primele nouă luni din 2026, conform calculelor Știrile ProTV.ro.

România a importat mai mulți combustibili și produse chimice În primele nouă luni din 2026, importurile de combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate au crescut cu 16,8%, ajungând la 9,26 miliarde de euro. În aceeași perioadă, exporturile din această categorie au crescut cu 17%, până la 4,94 miliarde de euro. De asemenea, importurile de produse chimice au ajuns la 15,04 miliarde de euro, în creștere cu 6,1% față de perioada similară din 2025. Exporturile din această categorie au însumat 4,3 miliarde de euro, după o creștere de 8,5%. Mașinile și echipamentele de transport au reprezentat cea mai mare categorie atât în structura exporturilor, cât și în cea a importurilor. Acestea au însumat 34,16 miliarde de euro la exporturi, în creștere cu 2%, și 37,17 miliarde de euro la importuri, cu 5,6% mai mult decât în primele nouă luni din 2025. Deficitul comercial din septembrie a fost de peste 3 miliarde de euro În septembrie, deficitul comercial a ajuns la 3,077 miliarde de euro, în condițiile în care exporturile FOB au fost de 9,46 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 12,54 miliarde de euro, potrivit News.ro. Comparativ cu aceeași lună din 2025, exporturile au crescut cu 6,3%, iar importurile s-au majorat cu 9,8%. Peste 70% din comerțul României se desfășoară cu statele UE În perioada ianuarie-septembrie 2026, schimburile comerciale de bunuri cu celelalte state membre ale Uniunii Europene au însumat 53,95 miliarde de euro la exporturi și 73,06 miliarde de euro la importuri. Acestea au reprezentat 71,7% din totalul exporturilor și 72,5% din totalul importurilor. În ceea ce privește comerțul cu statele din afara Uniunii Europene, exporturile au ajuns la 21,31 miliarde de euro, iar importurile la 27,742 miliarde de euro. Schimburile comerciale cu aceste state au reprezentat 28,3% din totalul exporturilor și 27,5% din totalul importurilor, potrivit datelor INS.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , ,