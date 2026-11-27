Perspective economice pentru începutul lui 2027: prețuri mai mari în magazine și producție industrială în scădere
Managerii din industria prelucrătoare, construcţii, comerţul cu amănuntul şi servicii estimează pentru perioada noiembrie 2026 - ianuarie 2027 o creştere a preţurilor, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).
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Managerii din industria prelucrătoare anticipează pentru următoarele trei luni scădere moderată a volumului producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de -8%. În ceea ce priveşte numărul de salariaţi, se estimează relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -5%. Preţurile produselor industriale sunt aşteptate să înregistreze creştere indicată printr-un sold conjunctural de +23%.
În ceea ce priveşte volumul producţiei, în sectorul construcţiilor se prognozează scădere în următoarele trei luni (sold conjunctural -24%). Se preconizează scădere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural -12 %). Pentru următoarea perioadă, managerii estimează creştere a preţurilor lucrărilor de construcţii (sold conjunctural +32%).
În sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni o relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind +5%. Angajatorii anticipează, în ceea ce priveşte forţa de muncă, creştere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +10%). Se aşteaptă ca preţurile vânzărilor cu amănuntul să urmeze o tendinţă ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +40%.
Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică relativă stabilitate, sold conjunctural -4%. De asemenea, numărul salariaţilor este prognozat să rămână relativ stabil (sold conjunctural -5%). Preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor se anticipează că vor urma să crească, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +16%.
INS precizează că aceste rezultate au fost obţinute prin intermediul anchetelor statistice de conjunctură realizate în luna noiembrie 2026, reflectând estimările făcute de managerii întreprinderilor cu privire la tendinţele în evoluţia activităţii economice, numărului de salariaţi şi preţurilor.
Rezultatul final se obţine sub forma unui sold conjunctural procentual, calculat ca diferenţă între ponderea celor care au ales varianta pozitivă (va creşte) a fenomenului şi ponderea celor care au indicat varianta negativă (va scădea).
Soldul conjunctural indică percepţia managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care nu trebuie confundată cu ritmul creşterii sau scăderii oricărui indicator statistic.
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