Incendiul a izbucnit luni seară în districtul Aksu din Antalya și, alimentat de vântul puternic, s-a extins rapid în districtul învecinat Kepez, a relatat Agenția Anadolu, citează ABC News.

Două persoane au fost spitalizate cu răni la picioare, în timp ce alte șase persoane afectate de fum au primit îngrijiri medicale la fața locului, potrivit sursei citate.

Autoritățile au evacuat locuitorii din cel puțin 254 de case din Aksu și Kepez și au închis temporar o șosea între Antalya și orașul Isparta, situat la aproximativ 130 de kilometri nord.

Peste 100 de câini, evacuați din calea flăcărilor

În timp ce flăcările și fumul dens amenințau zona, peste 100 de câini au fost evacuați dintr-un adăpost pentru animale din Aksu și duși într-un loc sigur, a transmis municipalitatea din Antalya. Imaginile video au surprins medici veterinari în timp ce acordau îngrijiri unui câine afectat de fum.

Peste 2.000 de locuințe din regiune au fost afectate de întreruperi ale alimentării cu energie electrică, a relatat Anadolu.

Agenția a precizat că cel puțin cinci avioane de stingere a incendiilor, 10 elicoptere, 110 autospeciale de pompieri și 600 de membri ai echipelor de intervenție au fost mobilizați pentru a lupta cu incendiul.

Pompierii luptau, de asemenea, cu incendii de vegetație în provinciile învecinate Adana și Mersin.