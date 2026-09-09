Această rectificare este necesară deoarece serviciile de ambulanţă judeţene, dar şi Unităţile de Primiri Urgenţe nu au acoperite toate cheltuielile până la finalul anului, notează News.ro.

Cseke Attila a afirmat, miercuri, la Iaşi, că rectificările bugetare au loc de regulă în iulie şi august sau cel târziu în septembrie, dar că pentru aceasta este nevoie de instalarea unui nou guvern.

„Suntem în 9 septembrie şi nu avem rectificare bugetară, care, de regulă, se întâmplă în lunile de vară sau cel târziu în septembrie. Trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să facă această rectificare. Este nevoie de o reaşezare a cheltuielilor statului, în plus sau în minus”, a afirmat ministrul Cseke Attila.

El a afirmat că, în calitate de ministru interimar la Sănătate, a constatat că se impune o rectificare bugetară care să asigure fonduri suplimentare la serviciile de ambulanţă judeţene şi la Unităţile de Primiri Urgenţe.

„Pot să vă spun că avem nevoie de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcţionării până la finalul anului pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi a Unităţilor de Primiri Urgenţe. În bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile”, a afirmat Cseke Attila.

Ministrul UDMR a precizat că interesul României este să existe cât mai repede un guvern cu puteri depline, pentru că „altfel, se vor contura în perioada următoare majorităţi conjuncturale în Parlament, care vor aduce tot felul de proiecte”.

„Un guvern care să aibă o majoritate la investire, după care să nu aibă majoritate va avea anumite probleme, dar este tot mai bine decât interimatul de azi”, a adăugat ministrul Dezvoltării Cseke Attila.

Guvernul interimar are puteri limitate şi nu poate adopta rectificarea bugetară.