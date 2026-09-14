Declarația finală a 12 țări la summitul din orașul lui Moș Crăciun. Ce cer de la UE pe fondul tensiunilor cu Putin și Trump

În total 12 ţări europene cer luni Uniunii Europene (UE) să-şi consolideze prezenţa în Arctica, unde există tensiuni puternice între ameninţări ruse şi veleităţi de anexare ale lui Donald Trump, relatează AFP.

”Noi cerem UE să joace un rol mai strategic şi proactiv în Arctica europeană”, scriu aceste ţări într-o ”Declaraţie comună”, în urma unui summit în nordul Finlandei, notează News.ro. ”Securitatea în Arctica trebuie să fie asigurată în mod colectiv”, pledează aceste state, între care se află Franţa, Danemarca şi Suedia, în această ”Decaraţie comună”, după summitul de la Rovaniemi. La şapte luni după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat a treia oară cu luarea cu forţa a Groenlandei, un teritoriu autonom danez uriaş, provocând o criză majoră între aliaţii din Occident, tensiunile au mai scăzut între europeni şi americani. Însă liderii europeni nu au uitat aceste ameninţări şi vor să pună în comun mijloace pentru a-şi consolida prezenţa în regiune, conştienţi de prezenţa unei Rusii ostile de cealaltă parte a lungii frontiere finlandeze. Recomandări Video Cum ajung urșii să trăiască tot mai aproape de casele din România. Puii, ...

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Today, I am in Rovaniemi, Finland, participating in the European Arctic Summit. The Arctic region is becoming an increasingly important part of Europe’s and the transatlantic security environment. Although Lithuania is not an Arctic state, the security of the Arctic region is directly linked to the security of the Baltic Sea region. A sustained NATO presence and close cooperation with the EU in the Arctic, Baltic and Black Sea regions are essential to credible deterrence and, if necessary, to effective collective defence. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 14, 2026

Cancelarul german Friedrich Merz şi premierul danez Mette Frederiksen au fost prezenţi la Rovaniemi, un oraş finlandez cunoscut drept casa lui Moş Crăciun. La summit au fost prezenţi, de asemenea, lideri ai unor ţări care nu au interese directe în Arctica, precum preşedintele român Nicuşor Dan.

Visiting Lapland Air Wing, on the sidelines of the European Arctic Summit, I saw what it means to guard NATO's northern edge every single day. My thanks to the Finnish Air Force for the warm welcome and the professionalism on display. Rovaniemi and Romania's air bases stand at opposite ends of the same flank, but our paths are converging. This base is where Finland's F-35 capability begins. Romania is on the same journey, moving from the F-16 to the F-35 in the years ahead. We have a great deal to learn from one another — on pilot training, on base infrastructure, on sustainment and on industrial production. Romania is ready to deepen this cooperation. Air power is one of the clearest expressions of European and Allied solidarity, from the Arctic to the Black Sea. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 14, 2026

A good meeting with Federal Chancellor of Germany, @bundeskanzler, in Rovaniemi, on the margins of the European Arctic Summit. Our discussion reconfirmed the solid partnership between Romania and Germany. On security, I stressed the need to reinforce NATO's Eastern Flank against Russian threats, including drone incursions into allied airspace, and we discussed the potential for Romanian–German defence industrial cooperation. We addressed the future Multiannual Financial Framework of the EU, where Romania supports an ambitious budget with a robust cohesion policy and adequate funding for agriculture. I underlined that the European path of the Republic of Moldova remains a priority for Romania and its progress deserves firm support, including the timely opening of all negotiating clusters. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 13, 2026

Obiectivul lor este să arate că ”ceea ce se întâmplă aici nu este o afacere regională. Este o problemă europeană”, a subliniat într-o conferinţăă de presă preşedintele Consiliului European Antonio Costa. Nicio hotărâre oficială nu a fost luată la acest summit. Însă această reuniune intervine în contextul prezentării - în următoarele săptămâni de către Comisia Europeană (CE) - a unei noi Strategii a Arcticii. Acest document urmează să definească orientările mari ale Bruxellesului în regiune în anii următori. Statele membre ale Uniunii Europene (UE) şi liderii lor încă au posibilitatea să influenţeze conţinutul textului final. ”Trebuie să consolidăm angajamentul UE în această regiune, pentru a completa eforturile NATO”, a pledat într-o conferinţă de presă comună cu alţi lideri, la Rovaniemi, Friedrich Merz. Interesul faţă de Arctica a crescut considerabil după adoptarea în 2021 și ultimei politici a UE cu privire la această regiune. În urma ameninţărilor lui Donald Trump, în ianuarie, asupra cărora liderul american nu a revenit în înregime, NATO a inaugurat o nouă misiune menită să consolideze securitatea în Arctica. UE ”mai prezentă și angajată în problema Groenlandei” Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a fost în Groenlanda la începutul lui septembrie şia dus cu ea o anvelopă de 200 de milioane de euro acestui teritoriu. Ea a promis atunci că UE va fi ”mai prezntă şi angajată în Groenlanda şi în Arctica”. Arctica se află, de asemenea în centrul îngrijorări cu privire la mediu. Potrivit unor experţi, această regiune se încălzeşte de aproape patru ori mai rapid decât media mondială, din cauza modificărilor climatice, cu consecinţe grave asupra ecosistemelor şi populaţiilor locale. Topirea banchizei deschide noi perspective economice şi strategice. Rusia, China şi Statele Unite şi-au intensificat prezenţa în această regiune, mai ales cu scopul de a avea acces la reursele ei naturale importante şi de a dezvolta noi rute maritime. În august, China şi Coreea de Sud au trimis portcontainere pe ruta maritimă din Nord, care traversează apele teritoriale ruseşti, pentru a-i testa viabilitatea. Această cale devine navigabilă pe perioade tot mai lungi, pe măsură de banchiza se topeşte.

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