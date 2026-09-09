În urma lor, el urmăreşte să obţină din nou postul de prim-ministru, pe care l-a deţinut înaintea primului mandat prezidenţial, relatează agenţiile Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

El a semnat decretul de dizolvare a legislativului şi de convocare a alegerilor parlamentare anticipate.

Preşedintele naţionalist sârb se confruntă cu proteste de stradă organizate de opoziţia pro-occidentală şi despre care el afirmă că sunt dirijate din Occident, în timp ce este acuzat la Bruxelles de subminarea democraţiei, diminuarea libertăţii presei, ineficienţa luptei împotriva corupţiei şi pentru refuzul Belgradului de a se ralia sancţiunilor impuse Rusiei de UE, deşi Serbia doreşte să adere la blocul comunitar.

Primirea săptămâna trecută cu onoruri militare la Belgrad a trupului neînsufleţit al criminalului de război Ratko Mladic, încă popular în rândul sârbilor, şi participarea mai multor miniştri sârbi la funeraliile acestuia au stârnit de asemenea proteste din partea Comisiei Europene.

Pentru a calma tensiunile politico-sociale, Vucic a promis de luna trecută că va convoca alegeri parlamentare anticipate, vorbind iniţial despre organizarea acestora anul viitor, dar în cele din urmă a decis ca scrutinul să se desfăşoare în octombrie, estimând că orice amânare a alegerilor "ar ameninţa supravieţuirea democraţiei".

Manifestaţiile studenţilor susţinători ai opoziţiei au fost alimentate şi de un accident survenit la gara din Novi Sad, unde prăbuşirea unui acoperiş a ucis 16 persoane în noiembrie 2024, protestatarii considerând că acest accident este o ilustrare a corupţiei.

Între timp, mişcarea de protest pare că şi-a pierdut din avânt, dar studenţii au anunţat că îşi vor prezenta propria listă de candidaţi la alegerile anticipate.

Ales preşedinte în 2017, apoi reales în 2022 pentru încă un mandat de cinci ani, Aleksandar Vucic urmăreşte acum să revină în funcţia de prim-ministru, pe care a ocupat-o înainte să fie preşedinte. Formaţiunea sa, Partidul Serbia Progresistă, l-a nominalizat sâmbătă drept candidat al acestui partid pentru conducerea executivului după alegerile de luna viitoare. Încă nu este clar dacă el va demisiona din funcţia de preşedinte înaintea acestor alegeri.