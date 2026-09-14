El arată că liderul PNL, Ilie Bolojan, l-a întrebat despre varianta unui guvern tehnocrat, iar el i-a răspuns: ”dacă PSD-ul nu votează, e prima problemă, n-are cum să treacă.” , relatează News.ro.

”Pe de altă parte, un guvern tehnocrat - şi nu ştiu cine va măsura şi cu ce aparat cât de tehnocrat şi cât de independent este un guvern - tot va avea nevoie de sprijin politic. Şi, dacă a doua zi rămâne singur, acel guvern, din păcate, nu va avea posibilitatea de a gestiona nici măcar o rectificare sau un buget”, susţine Kelemen.

”Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple, PNL şi PSD trebuie să ajungă la o oarecare înţelegere, la un oarecare compromis, dacă vrem să depăşim acest moment. Fiindcă dacă PSD-ul nu votează un guvern din care PSD-ul nu face parte, asta înseamnă că nu există o majoritate. Dacă PNL-ul nu votează altceva decât nu ştiu ce guvern de tehnocraţi, atunci nu avem majoritate. Deci nu am depăşit blocajul de săptămâna trecută, fiindcă în continuare aceste condiţionări nu ne lasă spaţiu de manevră. Noi, în momentul în care ei ajung la o concluzie comună, sigur că vom vota acel guvern care va avea susţinere pentru învestire, va avea susţinerea PNL-ului şi PSD-ului. Şi atunci există o majoritate. Eu o altă soluţie astăzi nu mai pot să fac, dacă pot să ajut undeva să mai stăm de vorbă, oricând, şi azi, şi mâine, şi poimâine sunt aici (...)”, a declarat, luni după-amiază, Kelemen Hunor.

El a reiterat că UDMR a spus tot timpul că nu votează un guvern care să fie susţinut de parlamentari plecaţi de la AUR şi SOS.

”Săptămâna trecută noi am mai discutat, şi la telefon, şi cred că s-au lămurit cam ce nu putem face noi şi ce am dori să facem noi pentru a da un guvern. Nu putem vota împreună, e un vot politic, învestirea unui guvern cu SOS şi cu cine mai rămâne în sală de la AUR. Dar în acest moment am impresia că încă nici măcar nu suntem în faza în care să fie discutată posibilitatea de a vota un guvern minoritar de orice tip, fiindcă până la această oră noi nu am auzit că ei ar fi ajuns la o soluţie. Dar din acest punct de vedere noi nu ne-am schimbat şi nu ne vom schimba”, a subliniat liderul UDMR.

Întrebat dacă UDMR este şantajată prin anumite proiecte de lege şi cine face acest lucru, liderul formaţiunii a răspuns:

”Dacă vă gândiţi la acele proiecte şi eventual proiecte care pot fi puse pe agenda Parlamentului, nu avem nicio problemă să respingem şi să aducem argumente împotriva acestor proiecte, dar nu vom schimba poziţia”.

”Nu vorbesc eu de şantaj, noi nu aşa funcţionăm. Deci colegii noştri, inclusiv din PSD şi PNL, ne cunosc foarte bine fiindcă am avut colaborare foarte lungă cu ei şi ei ştiu că astfel de presiuni pe noi nu ne impresionează, nici la aspectul artistic, nici la cel politic”, a punctat Kelemen.

Referitor la ideea guvernului tehnocrat, avansată de premierul interimar Ilie Boloajan, Kelemen a spus că aceasta pune probleme.

”Săptămâna trecută când ultima dată am vorbit face to face (faţă în faţă – n.r.) cu domnul Bolojan mi-a zis această variantă, m-a întrebat şi i-am spus: e o problemă, dacă PSD-ul nu votează, e prima problemă, n-are cum să treacă. Şi PSD-ul, cum şi PNL-ul, au tras nişte linii roşii, ei trebuie să se înţeleagă. Pe de altă parte, un guvern tehnocrat - şi nu ştiu cine va măsura şi cu ce aparat cât de tehnocrat şi cât de independent este un guvern - tot va avea nevoie de sprijin politic. Şi, dacă a doua zi rămâne singur, acel guvern, din păcate, nu va avea posibilitatea de a gestiona nici măcar o rectificare sau un buget. Rectificarea mai dai o ordonanţă…”, a explicat el.

Ce a declarat Ilie Bolojan

Premierul demis Ilie Bolojan afirma, sâmbătă, că demisia sa ori a unor miniştri din Guvernul demis ”nu ar face decât să accentueze criza” şi ar fi un lucru iresponsabil.

El arată că o soluţie de deblocare, ”departe de ideal, dar necesară”, este un guvern neutru, format din tehnocraţi, cu obiective clare şi limitate, dar ”un autentic guvern de tehnocraţi, nu unul cu miniştri controlaţi din birourile PSD”.

”Refuzul PNL de a valida un guvern care include PSD nu este o simplă supărare sau încăpăţânare, ci lecţia fostei coaliţii: PSD nu are niciun respect pentru interesul real al României şi îşi urmăreşte doar propriile interese clientelare”, sublinia el.