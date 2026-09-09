În urma neregulilor constatate a dispus interzicerea activităţii pentru o firmă care opera un depozit frigorific şi o unitate de ambalare, fiind aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 24.000 de lei. În acelaşi timp, au fost retrase peste 15 tone de legume neconforme, principalele deficienţe constatate fiind substituirea originii şi lipsa elementelor de identificare. Legumele erau promovate ca fiind de origine România, dar în realitate proveneau din alte ţări.

"Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), prin intermediul DSVSA Ilfov, au desfăşurat o acţiune de control mixt ce a vizat patru societăţi comerciale cu profil logistic din judeţul Ilfov. Operatorii economici verificaţi desfăşurau activităţi de recepţie, depozitare şi livrare către marile platforme comerciale a legumelor promovate ca fiind de origine România", arată ANSVSA, miercuri, într-un comunicat de presă.

În urma abaterilor grave constatate, inspectorii de specialitate au aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 24.000 de lei, fiind interzisă activitatea pentru o societate comercială care opera un depozit frigorific şi o unitate de ambalare.

De asemenea, au fost prelevate probe de laborator pentru determinarea prezenţei reziduurilor de pesticide, fiind retrasă definitiv din circuitul comercial o cantitate totală de 15.364 kg de produse neconforme.

"Principalele deficienţe care au dus la aplicarea acestor măsuri au vizat substituirea originii produselor - Identificarea unui lot de ardei Kapia roşu etichetat în mod fals ca având origine România, deşi provenea în realitate din Uzbekistan, precum şi absenţa elementelor de identificare - Restul stocurilor de legume nu deţineau niciun element de identificare, fapt ce a făcut imposibilă demonstrarea trasabilităţii acestora", precizează oficialii ANSVSA.

În acelaşi timp, s-a mai constatat şi igiena necorespunzătoare a spaţiilor destinate depozitării alimentelor.

Legumele retrase de pe piaţă şi dirijate spre distrugere sau confiscare includ sortimente precum ardei Kapia roşu (lotul cu origine substituită), roşii, roşii prunişoară, ardei gras, castraveţi cornichon şi varză albă.

"Nu tolerăm nicio formă de fraudă alimentară şi nicio tentativă de inducere în eroare a consumatorilor prin falsificarea originii produselor. Retragerea acestor cantităţi mari de legume şi oprirea activităţii depozitului logistic reprezintă un semnal ferm: siguranţa alimentară şi respectarea trasabilităţii sunt priorităţi absolute zero, iar inspectorii noştri vor rămâne intransigenţi pe întreg lanţul de distribuţie", a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

ANSVSA precizează că acţiunile stricte de monitorizare la nivel naţional continuă pentru a garanta că toate produsele care ajung pe masa cetăţenilor respectă integral normele legale în vigoare.