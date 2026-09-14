Măsurătorile au indicat prezența amoniacului în sol, dar experții încă analizează situația.

Primul incendiu în Parcul Lunca Mureșului, de lângă Arad, s-a produs în octombrie anul trecut. Acum o lună, în zonă încă izbucneau flăcări.

Fenomenul pare să pornească din subteran, acolo unde rădăcinile sunt mistuite. Măsurătorile făcute de specialiști din Târgu Mureș au indicat faptul că focul ar fi întreținut de amoniacul care s-ar afla în pământ. Nu este clar însă de unde a apărut substanța, așa că responsabilii au cerut și ajutorul specialiștilor de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

Inundarea zonei pentru stingerea focului nu este posibilă în acest moment.

Mihai Pașca, prefectul județului Arad: „Există riscul producerii poluării în aval. Când va fi clarificat totul, se va proceda în cea mai sigură modalitate pentru a elimina acest incendiu din subteran.”

Dacă la început zona afectată era de câteva zeci de metri, acum ajunge la câteva sute de metri.

Gelu Zdrenghea, purtător de cuvânt Direcția Silvică Arad: „Volumul afectat de incendii este de 57 metri cubi, numărul total de puieți 86.000 de puieți, iar paguba totală este de 459.000 lei.”

Fenomenul curios afectează inclusiv animalele din zonă, unele specii protejate.

Ovidiu Pârv, reprezentant Parcul Natural Lunca Mureșului: „Toate viețuitoarele care existau în acel habitat au trebuit să se deplaseze și nu mai există în zona respectivă, e vorba de amfibieni, reptile, de exemplu, avem specia protejată broasca țestoasă europeană care a dispărut din zonă.”

Până la găsirea unei soluții, pădurarii Parcului Natural supraveghează zona în fiecare zi.