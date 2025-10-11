”Premieră națională: România va avea prima sa AI Factory” și va dispune de un ”supercomputer de ultimă generaţie”

Chat GPT
11-10-2025 | 14:13
supercomputer, super computer
Shutterstock

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică Bucureşti şi Politehnica Bucureşti vor construi prima infrastructură naţională dedicată inteligenţei artificiale – RO AI Factory.

autor
Cristian Matei

România a fost selectată printre cele şase ţări europene care vor găzdui centre AI în cadrul iniţiativei EuroHPC – AI Factories, anunţă, sâmbătă, europarlamentarul Victor Negrescu.

El a vorbit prima dată despre acest obiectiv în cadrul Romanian Digital Day, eveniment organizat la Parlamentul European, organizat pentru a aduce împreună experţi, instituţii şi decidenţi europeni în jurul ideii ca România să devină un actor cheie în transformarea digitală a Europei.

Eram îngrijorat că România nu a fost în stare să facă acest pas după mai multe încercări ratate. Am decis să nu stau ca alţii şi doar să constat, am iniţiat şi organizat, împreună cu parteneri de încredere şi profesionişti de excepţie de la Politehnica Bucureşti (Mihnea Costoiu), ICI Bucureşti (Victor Vevera), IMM România (Florin Jianu), Transilvania DIH (Bianca Muntean) şi UEFISCDI (Adrian Curaj) o serie de întâlniri naţionale de lucru, începând din luna mai, pentru a construi o platformă solidă de cooperare, cu sprijinul Ministerului Economiei (Bogdan Ivan), între mediul academic, cercetare, industrie şi administraţie, care a dus la acest rezultat remarcabil. Recunosc că postările pertinente ale lui Bogdan Tudor despre AI, pe care nici măcar nu îl cunoşteam personal înainte, entuziasmul fără margini a lui Adrian Curaj şi pragmatismul lui Mihnea Costoiu m-au inspirat să cred şi mai mult în potenţialul AI al României”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, europarlamentarul social-democrat.

Potrivit acestuia, prin RO AI Factory, ”România va dispune de un supercomputer de ultimă generaţie dedicat aplicaţiilor AI şi va oferi universităţilor, startup-urilor şi instituţiilor publice acces la infrastructuri, date, instrumente software şi programe de formare”.

Citește și
divort
O femeie din Iași a decis să divorțeze de soțul cu care are 3 copii pentru că așa i-a recomandat inteligența artificială

Negrescu a precizat că domeniile prioritare sunt industrie, securitate cibernetică, sănătate, servicii publice digitale şi sisteme autonome

”România devine astfel parte activă a reţelei europene EuroHPC – AI Factories, consolidându-şi rolul în dezvoltarea etică şi competitivă a inteligenţei artificiale în Europa. Felicit echipele implicate pentru efort şi pentru colaborarea excelentă. Am trecut împreună peste obstacole greu de bănuit. Rezultatul confirmă că atunci când ne unim forţele, România poate fi în prima linie a inovaţiei europene”, a mai transmis social-democratul.

Spania reacţionează la criticile lui Trump şi reaminteşte că este membru „de drept” şi „angajat” al NATO

Sursa: News.ro

Etichete: inteligenta artificiala, victor negrescu,

Dată publicare: 11-10-2025 14:08

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Platformele de dating bazate pe inteligență artificială, între protecția femeilor și consolidarea stereotipurilor
Stiri Diverse
Platformele de dating bazate pe inteligență artificială, între protecția femeilor și consolidarea stereotipurilor

Site-urile de întâlniri bazate pe inteligența artificială susțin că elimină potențialul de exploatare a femeilor, dar criticii spun că, de fapt, acestea consolidează stereotipurile dăunătoare.

O femeie din Iași a decis să divorțeze de soțul cu care are 3 copii pentru că așa i-a recomandat inteligența artificială
Stiri Sociale
O femeie din Iași a decis să divorțeze de soțul cu care are 3 copii pentru că așa i-a recomandat inteligența artificială

Caz neobișnuit în justiția de la noi. O femeie din Iași i-a cerut soțului divorțul după ce - susține ea - inteligența artificială a sfătuit-o să-și lase bărbatul.

Boom neașteptat al aplicațiilor AI. Multe dintre ele ascund însă costuri neașteptate. La ce trebuie să fim atenți
iLikeIT
Boom neașteptat al aplicațiilor AI. Multe dintre ele ascund însă costuri neașteptate. La ce trebuie să fim atenți

Aplicațiile cu inteligență artificială s-au înmulțit rapid. Multe promit imagini sau clipuri spectaculoase, dar ascund abonamente costisitoare

 

Comisia Europeană cere o strategie comună pentru dezvoltarea AI: Mașinile viitorului trebuie să fie construite în Europa
Stiri externe
Comisia Europeană cere o strategie comună pentru dezvoltarea AI: Mașinile viitorului trebuie să fie construite în Europa

Preşedinta Comisiei Europene a făcut un apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora sectorul auto european şi poate îmbunătăţi siguranţa rutieră, transmite Reuters.

OpenAI a lansat o rețea socială care concurează cu TikTok și Instagram. Ce conținut poți posta pe „Sora”
iLikeIT
OpenAI a lansat o rețea socială care concurează cu TikTok și Instagram. Ce conținut poți posta pe „Sora”

OpenAI, compania din spatele ChatGPT, anunță lansarea unei rețele sociale unde tot conținutul este generat de Inteligența Artificială. Este un concurent pentru TikTok ori Instagram.

Recomandări
România are cea mai scumpă energie electrică din Europa, a recunoscut chiar ministrul Energiei. Franța: 61 euro, România 154
Stiri actuale
România are cea mai scumpă energie electrică din Europa, a recunoscut chiar ministrul Energiei. Franța: 61 euro, România 154

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a recunoscut, într-un interviu difuzat sâmbătă, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, România are cea mai scumpă energie electrică din Europa.

Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie
Stiri externe
Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie

Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Octombrie 2025

01:59:11

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28