”Premieră națională: România va avea prima sa AI Factory” și va dispune de un ”supercomputer de ultimă generaţie”

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică Bucureşti şi Politehnica Bucureşti vor construi prima infrastructură naţională dedicată inteligenţei artificiale – RO AI Factory.

România a fost selectată printre cele şase ţări europene care vor găzdui centre AI în cadrul iniţiativei EuroHPC – AI Factories, anunţă, sâmbătă, europarlamentarul Victor Negrescu.

El a vorbit prima dată despre acest obiectiv în cadrul Romanian Digital Day, eveniment organizat la Parlamentul European, organizat pentru a aduce împreună experţi, instituţii şi decidenţi europeni în jurul ideii ca România să devină un actor cheie în transformarea digitală a Europei.

”Eram îngrijorat că România nu a fost în stare să facă acest pas după mai multe încercări ratate. Am decis să nu stau ca alţii şi doar să constat, am iniţiat şi organizat, împreună cu parteneri de încredere şi profesionişti de excepţie de la Politehnica Bucureşti (Mihnea Costoiu), ICI Bucureşti (Victor Vevera), IMM România (Florin Jianu), Transilvania DIH (Bianca Muntean) şi UEFISCDI (Adrian Curaj) o serie de întâlniri naţionale de lucru, începând din luna mai, pentru a construi o platformă solidă de cooperare, cu sprijinul Ministerului Economiei (Bogdan Ivan), între mediul academic, cercetare, industrie şi administraţie, care a dus la acest rezultat remarcabil. Recunosc că postările pertinente ale lui Bogdan Tudor despre AI, pe care nici măcar nu îl cunoşteam personal înainte, entuziasmul fără margini a lui Adrian Curaj şi pragmatismul lui Mihnea Costoiu m-au inspirat să cred şi mai mult în potenţialul AI al României”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, europarlamentarul social-democrat.

Potrivit acestuia, prin RO AI Factory, ”România va dispune de un supercomputer de ultimă generaţie dedicat aplicaţiilor AI şi va oferi universităţilor, startup-urilor şi instituţiilor publice acces la infrastructuri, date, instrumente software şi programe de formare”.

Negrescu a precizat că domeniile prioritare sunt industrie, securitate cibernetică, sănătate, servicii publice digitale şi sisteme autonome

”România devine astfel parte activă a reţelei europene EuroHPC – AI Factories, consolidându-şi rolul în dezvoltarea etică şi competitivă a inteligenţei artificiale în Europa. Felicit echipele implicate pentru efort şi pentru colaborarea excelentă. Am trecut împreună peste obstacole greu de bănuit. Rezultatul confirmă că atunci când ne unim forţele, România poate fi în prima linie a inovaţiei europene”, a mai transmis social-democratul.

