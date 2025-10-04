Comisia Europeană cere o strategie comună pentru dezvoltarea AI: Mașinile viitorului trebuie să fie construite în Europa

04-10-2025
oameni in masina
Preşedinta Comisiei Europene a făcut un apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora sectorul auto european şi poate îmbunătăţi siguranţa rutieră, transmite Reuters.

Adrian Popovici

Vorbind la Italian Tech Week, organizată la Torino – centrul industriei auto italiene – von der Leyen a cerut adoptarea unei strategii ”AI first” în industriile strategice, cu accent pe mobilitate.

„Maşinile autonome sunt deja o realitate în Statele Unite şi China. Acelaşi lucru trebuie să se întâmple şi aici, în Europa”, a declarat ea, adăugând că „AI first” înseamnă şi „safety first”.

Declaraţiile vin în contextul în care Bruxellesul caută să sporească competitivitatea industrială, pe fondul dificultăţilor producătorilor europeni de a ţine pasul cu avansul tehnologic al Chinei şi SUA.

Von der Leyen a propus formarea unei reţele de oraşe europene care să testeze vehicule autonome, menţionând că deja 60 de primari din Italia şi-au exprimat interesul.

„Să facem acest lucru posibil”, a spus ea.

CE promite sprijin pentru mașini „făcute în Europa şi pentru străzile Europei”

Șefa Comisiei Europene a promis sprijin pentru dezvoltarea de vehicule ”făcute în Europa şi pentru străzile Europei”.

Industria auto, care angajează milioane de persoane pe continent, trece printr-o transformare accelerată, presată de obiectivele de decarbonizare şi digitalizare. Von der Leyen a subliniat că AI poate contribui la reducerea congestiei, la conectarea zonelor izolate cu transportul public şi la protejarea locurilor de muncă.

”Viitorul automobilelor – şi automobilele viitorului – trebuie să fie construite în Europa”, a conchis ea.

România intră în iarnă cu rezerve de gaze de 95%, dar producția a scăzut și dependența de importuri rămâne ridicată

