Boom neașteptat al aplicațiilor AI. Multe dintre ele ascund însă costuri neașteptate. La ce trebuie să fim atenți

07-10-2025 | 11:55
Aplicațiile cu inteligență artificială s-au înmulțit rapid. Multe promit imagini sau clipuri spectaculoase, dar ascund abonamente costisitoare

 

Sunt foarte multe aplicații care promit să îți facă, gratuit, diverse fotografii ori videoclipuri cu tine. În magazinul de aplicații există tot felul de aplicații care te pot păcăli prin prisma rating-urilor bune.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

