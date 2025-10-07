Boom neașteptat al aplicațiilor AI. Multe dintre ele ascund însă costuri neașteptate. La ce trebuie să fim atenți
Aplicațiile cu inteligență artificială s-au înmulțit rapid. Multe promit imagini sau clipuri spectaculoase, dar ascund abonamente costisitoare
Sunt foarte multe aplicații care promit să îți facă, gratuit, diverse fotografii ori videoclipuri cu tine. În magazinul de aplicații există tot felul de aplicații care te pot păcăli prin prisma rating-urilor bune.
Sursa: Pro TV
07-10-2025 11:55