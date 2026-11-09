Fratele lui Viktor Orbán, reținut sub suspiciunea de trafic de persoane. Reacția fostului premier ungar

„Viktor Orbán a confirmat că autoritățile de anchetă l-au reținut pe fratele său. Fostul premier, bineînțeles, ca de obicei, a arătat imediat cu degetul spre alții, iar, ca un «curajos» luptător de stradă, s-a pus imediat în postura de victimă. «Cine are minte, cu siguranță va reuși...»”, a mai transmis premierul Ungariei.

Magyar a afirmat, într-o postare pe Facebook, că Oficiul Național pentru Recuperarea și Protejarea Activelor (NVVH) și Biroul Național de Investigații (NNI) își continuă anchetele.

Poliția din Ungaria a anunțat în cursul dimineții că „mai multe persoane au fost arestate” la Budapesta și în două orașe din regiunea vecină Pest, în timpul unei operațiuni desfășurate în cadrul a două proceduri penale aflate în curs, potrivit Agerpres.

„Percheziții sunt în curs de desfășurare la domiciliile celor implicați”, se arată într-un comunicat publicat de poliție, care a promis că va oferi informații suplimentare în cursul după-amiezii cu privire la infracțiunile comise.

Conservatorul proeuropean Peter Magyar a preluat puterea în mai, promițând să destructureze sistemul instituit de Orban și să combată corupția care a afectat țara în anii în care acesta s-a aflat la guvernare.

Trei foști miniștri se află în prezent în detenție, inclusiv Gyorgy Matolcsy, care a condus Banca Centrală timp de 12 ani și a fost considerat de Orban „mâna sa dreaptă”.

Fostul premier ungar Viktor Orban a respins acuzațiile, susținând că întreaga situație reprezintă o tentativă de discreditare politică. „Reglarea conturilor este folosită ca o diversiune. Ceea ce se întâmplă în Ungaria nu este o acțiune de tragere la răspundere, ci o reglare de conturi”, a declarat Orban. „Eu sunt ținta, fratele meu este doar un mijloc pentru atingerea acestui scop”, a adăugat fostul premier, citat de MTI.