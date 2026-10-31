Incendiul care a izbucnit în 10 iunie în casa familiei Kiss Réka ar fi fost provocat de o trotinetă electrică depozitată în sufragerie, relatează Blikk.

Casa a devenit nelocuibilă, iar în prezent familia este nevoită să se adăpostească într-o cameră neîncălzită, în speranța că se va putea întoarce cât mai curând acasă.

„În acea zi de miercuri, din cauza unei probleme de sănătate, mi-am luat acasă fiica de zece ani de la școală, în cursul dimineții. La ora trei după-amiaza am mers la grădiniță să-l luăm pe fratele ei mai mic, în vârstă de cinci ani. Apoi am rămas la mama mea, care locuiește în apropiere, când am auzit câinii lătrând puternic dinspre casă. Când am fugit într-acolo, eu și soțul meu am văzut un fum uriaș. Am forțat ușa terasei și am observat că ardea canapeaua, însă nu am putut intra în locuință”, și-a amintit tânăra mamă, povestind pentru publicația noastră momentele cumplite.

Atunci au realizat că trotineta electrică ar fi putut fi sursa incendiului, după ce pompierii au scos dispozitivul din casă, la finalul intervenției de stingere.

„Vehiculul ar fi luat foc, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit la bateria defectă. În momentul izbucnirii incendiului, trotineta nu era conectată la încărcător”, a transmis, după incident, Inspectoratul Național pentru Situații de Urgență din Ungaria (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság), într-o postare pe Facebook.

Expertul desemnat de compania de asigurări a familiei a menționat, de asemenea, în raportul de expertiză privind incendiul, că flăcările ar fi putut izbucni din cauza trotinetei. Potrivit procesului-verbal întocmit la fața locului, vehiculul a fost într-adevăr cel care a luat foc. Acesta nu fusese lovit, nu suferise nicio intervenție din exterior, nu era deteriorat și fusese depozitat în mod corespunzător.

La solicitarea familiei, un expert tehnic judiciar a constatat că, din păcate, casa ar trebui demolată.

„Am folosit trotineta ultima dată cu două zile înainte de incendiu. O primisem cadou, pentru că fusesem operată la genunchi și nu puteam merge cu bicicleta. M-ar fi ajutat să merg mai ușor până la magazin, de exemplu, dar, în realitate, am încercat-o doar în curte, pentru că nu mă simțeam în siguranță pe ea. În total, nu am parcurs nici măcar 2,7 kilometri cu trotineta. Aveam asigurare pentru casă, însă am primit doar 16 milioane de forinți pentru daunele exterioare, interioare și bunurile distruse. Cu toate acestea, avem un raport de expertiză care arată că litiul toxic eliberat din bateria care a luat foc a contaminat complet pereții, grinzile de susținere s-au deformat, clădirea prezintă pericol de prăbușire, iar întreaga casă trebuie demolată. În prezent, locuim la bunici, într-o cameră neîncălzită, care este destinată în mod normal florilor”, a explicat Réka, dezamăgită.

Situația îi afectează și pe cei trei câini de talie mică ai familiei, care trăiau în interiorul casei. Acum sunt nevoiți să stea afară, într-un țarc neîncălzit, în frig, deoarece celelalte animale din gospodărie nu îi acceptă în casă.

Réka a mai menționat că firma distribuitoare a trotinetei dorește să preia dispozitivul pentru a-l examina, însă ea nu este dispusă să renunțe atât de ușor la ceea ce consideră a fi „proba” principală în acest caz.

Despăgubiri de 100 de milioane de forinți pentru o nouă locuință

Potrivit familiei, reconstrucția casei ar costa aproape 120 de milioane de forinți. Din acest motiv, aceștia solicită companiei despăgubiri în valoare totală de 100 de milioane de forinți, sumă care le-ar permite să cumpere o altă locuință în localitate.

Deocamdată, însă, nu există niciun acord între familie și companie.