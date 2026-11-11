Elena Lasconi, despre președintele Nicușor Dan, care l-a interzis pe Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „NU eşti şef pe plantaţie”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Lasconi a transmis că "orgoliile şi umflatul în pene nu îşi au locul în politică şi administraţie".

„Bine ați venit în România "onestă"! Orgoliile și umflatul în pene nu își au locul în politică și administrație. De mai bine de șase ani, de când am ales acest drum pentru a schimba în bine orașul pe care îl iubesc, s-au scris multe despre mine. Printre ele și minciuni, atacuri și jigniri. Niciodată nu am ripostat, pe motiv că "cine are ochi să vadă, vede". Fac această introducere pentru că am înțeles în ce m-am băgat, iar libertatea de exprimare, democrația sunt mult mai importante importante decât orgoliul personal”, a scris Elena Lasconi.

Ea mai afirmă că nicio persoană publică nu este obligată să-i placă toţi jurnaliştii şi să fie de acord cu ce scriu sau cu întrebările pe care le adresează, iar în acelaşi timp nici jurnaliştii nu trebuie să "pupe inelul" celor aleşi în funcţii publice.

„Toate funcțiile sunt vremelnice. Fie că ești ales primar sau președinte, NU ești șef pe plantație. Dacă nu ai înțeles că votul oamenilor vine cu încrederea lor și cu responsabilitatea ta, mai bine pleacă acasă. Cetățenii, jurnaliștii NU trebuie să-ți pupe inelul, ci tu, alesul lor ești obligat de funcția pe care ți-au oferit-o, să asculți și să lucrezi pentru binele lor și al acestei țări.

Nu te obligă nimeni să-ți placă toți jurnaliștii și nici să fii de acord cu tot ce scriu sau te întreabă. Presa are, la rândul ei, greșelile și excesele ei.

Însă e dureros să ajungem să confundăm respectul pentru libertatea de exprimare şi democraţie cu simpatia faţă de cei care deţin, vremelnic, puterea. Nu trebuie să simpatizez un jurnalist ca să-i apăr dreptul de a pune întrebări. Aşa cum nu trebuie să antipatizez un politician ca să-mi doresc să răspundă la ele. Instituţiile publice nu sunt proprietatea nimănui, iar libertatea presei nu ar trebui să depindă de cât de confortabile sunt întrebările. Democraţia se apără şi atunci când nu ne convine. Mai ales atunci", a mai afirmat Lasconi.