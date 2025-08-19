Studenţii anunță că vor continua protestele după discuția cu ministrul Educației. „Ne simţim împinşi de circumstanţe”

19-08-2025 | 20:45
Studenţii anunţă că vor continua protestele, după ce marți au discutat cu ministrul Educației, Daniel David despre nemulțumirile lor privind bursele.

Lorena Mihăilă

„Ministrul Daniel David a subliniat că aceste măsuri sunt necesare pentru a ne asigura că vom avea bugetul necesar pentru salarii şi burse până la sfârşitul anului 2025, inclusiv pentru a pregăti apoi dezvoltarea şi reforme în domeniu în anul 2026”, a transmis Ministerul Educaţiei şi Cercetării, într-un comunicat de presă.

Job part-time, soluția ministrului

Provocat să le dea soluții celor care ar putea avea probleme financiare, Daniel David le-a spus printre altele că și-ar putea găsi o slujbă part-time, așa cum se întâmplă în străinătate.

Ministrul Educației le-a transmis că măsurile sunt temporare și că nemulțumirile lor vor ajunge la premier.

Protestele continuă

Studenţii au protestat şi marţi şi anunţă că vor continua să protesteze faţă de măsurile luate de Guvern.

„Lipsa unui dialog real cu decidenţii de la nivel naţional a îndemnat peste 300 de lideri ai studenţilor din toată ţara să pună presiune pe membrii Guvernului să asculte solicitările studenţilor, ca aceştia să nu se simtă alungaţi de nepăsarea arătată de decidenţi. Limitarea drepturilor studenţilor nu poate reprezenta o formă prin care Guvernul „reduce” deficitul bugetar, cu precădere dat fiind faptul că analizele lansate de ANOSR în 2025 au arătat că atât limitarea reducerii la transportul feroviar a studenţilor, cât şi scăderea fondului de burse au un impact bugetar infim. În fapt, impactul real al acestor măsuri se vede în nivelul de trai al studenţilor şi în rata abandonului universitar în România, aflată deja la un nivel ridicat comparativ cu alte state europene şi adesea corelată cu problemele socio-economice ale tinerilor care nu reuşesc să se întreţină la studii”, arată ANOSR, într-un comunicat de presă.

Potrivit studenţilor, „într-un stat în care studenţii nu se simt valoroşi pentru dezvoltarea ţării şi în care aceştia percep educaţia şi implicit viitorul lor şi al societăţii româneşti drept o temă la coada listei de priorităţi a decidenţilor, acestora nu le-a rămas decât să caute un loc în care educaţia să nu fie considerată o povară, ci o investiţie pentru mai bine”.

„Deşi nu ne dorim să plecăm, ne simţim împinşi de circumstanţe să ne îndreptăm spre alt spaţiu, unul care să ne ofere dialog şi sprijin pentru a reuşi să ne creăm un viitor”, mai arată ANOSR.

Nemulțumirile studenților

Studeţii, care protestează de mai multe zile, reclamă:

• reducerea de 90% la transportul feroviar a studenţilor, limitată doar pe distanţa dintre domiciliu şi centrul universitar în care studiază, începând cu 1 ianuarie 2025 şi prelungită până la finalul anului 2026;

• tăierea fondului de burse de la 1 august 2025, modificarea valorii costului standard alocat pentru constituirea fondului, de la raportarea la salariul minim brut la cel net;

• modificarea perioadei de alocare a fondului de burse şi respectiv de acordare a burselor către studenţi;

• eliminarea posibilităţii studenţilor de pe locuri cu taxă de a beneficia de burse;

• eliminarea posibilităţii de cumulare a burselor pentru românii de pretutindeni cu burse de performanţă sau speciale.

