Soluția ministrului Educației pentru studenții nemulțumiți de reducerea burselor: Puteți găsi o slujbă cu jumătate de normă

Ministrul Educației Daniel David s-a întâlnit cu studenții din Timișoara care protestau de două zile nemulțumiți de schimbările care îi vizează.

Provocat să le dea soluții celor care ar putea avea probleme financiare, Daniel David le-a spus printre altele că și-ar putea găsi o slujbă part-time, așa cum se întâmplă în străinătate.

Studenții nu sunt de acord cu reducerea fondului de burse și limitarea călătoriilor gratuite cu trenul.

Ministrul Educației le-a transmis că măsurile sunt temporare și că nemulțumirile lor vor ajunge la premier.

