Sute de studenți protestează la Timișoara față de tăierea burselor. Motivul pentru care au adus frigidere, haine și pateuri

Educatie
18-08-2025 | 08:36
protest studenti

Peste 500 de studenți au protestat duminică în Timișoara, împotriva reducerii burselor. Ca să-și întărească mesajul, au ieșit în stradă cu frigidere, cuptoare cu microunde sau haine.

 

autor
Emanuela Băluș

Au arătat astfel că, dacă situația nu se va schimba, vor fi nevoiți să-și vândă bunurile pentru a continua facultatea.

Tot simbolic, unii au adus la manifestație cutii de pateu - mâncare faimoasă în rândul studenților datorită prețului accesibil.

Din toamnă, valoarea burselor de student va scădea cu 40%. Și numărul de burse va fi redus. Acest lucru i-a făcut pe tineri să se adune cu sutele în Piața Operei din Timișoara.

Studentă: ”Am venit să-mi vând frigiderul, pentru că oricum, de când au tăiat bursele, nu mai am ce pune în el, așa că... consumă curent electric degeaba. La momentul de față beneficiez de bursă de performanță, nu am mai primit-o pe timp de vară. Primeam 1.200 de lei pe lună, mă ajutau să-mi acopăr o parte din cazare și o parte din masă pe lună”.

Iar o studentă la psihologie și-a scos, simbolic, hainele la vânzare.

Studentă: ”Nu suntem de acord cu deciziile luate, încercăm să facem tot ce putem”.

”Sper că părinții mă pot susține în continuare, altfel nu am nicio șansă”

Unii au adus conserve cu pateu.

Studentă: ”Este mâncarea studentului de bază, având în vedere că nu mai avem burse, cam atât ne mai permitem acum. Încă sper că părinții mă pot susține în continuare, că altfel nu am nici o șansă”.

Nu numai bursele îi fac pe tineri să iasă în stradă.

Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România: ”Legitimația de transport a devenit inutilă încă de la începutul anului universitar, când a fost limitat dreptul de a putea circula pe toate rutele, iar această tăiere masivă a fondului de burse cu aproximativ 52% și reducerea acordării acestora pe perioada vacanțelor este absurdă. Nu va aduce decât o creștere a ratei de abandon școlar”.

Manifestația studenților pe străzile orașului de pe Bega continuă și luni.

Bursele tăiate îi trimit pe studenți la joburile de vară. Ce salarii primesc dacă lucrează pe litoralul românesc

Sursa: Pro TV

timisoara, burse, proteste, studenti

Dată publicare: 18-08-2025 08:36

