Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală

01-09-2025 | 19:28
Debutul de an școlar stă sub semnul conflictului dintre sindicate și Guvern. Federațiile din Educație anunță că pe 8 septembrie profesorii nu vor intra la ore, ci vor ieși în stradă.

Georgiana Pocol

Ei vor să picheteze sediul Guvernului și să pornească în mars până la Palatul Cotroceni, în semn de protest față de noile măsuri guvernamentale, printre care și mărirea normei didactice.

În total, circa trei milioane de elevi sunt așteptați să înceapă cursurile în acest an.

Sindicaliștii din educație sunt nemulțumiți de creșterea normei didactice, de comasarea unităților școlare și de reducerea plății cu ora, măsuri care, susțin aceștia, adâncesc criza din sistem.

Președintele Federației Sindicale din Învățământ, Marius Nistor: „Avem deja 3 săptămâni de pichetare a Ministerului Educației, ținând cont că până în acest moment, măsurile în cauză nu sunt abrogate, iar ministrul Educației nu și-a dat demisia, I-am solicitat, noi, întreg sistemul de învățământ, pentru că domnia sa nu a reprezentat interesele învățământului românesc, pentru că a acceptat aceste măsuri, toate acestea creează haos în învățământ.”

Daniel David
Ce se modifică în noul an școlar. Ministrul Educației prezintă toate schimbările pentru elevi și profesori

Astfel, potrivit sindicaliștilor, pe 8 septembrie când începe noul an scolar, peste 30.000 de cadre didactice din toată țara vor să protesteze în București.

Reprezentanții profesorilor subliniază că nu cer salarii mai mari, ci condiții decente și respect.

De cealaltă parte, oficialii din Ministerul Educației susțin că nu peste tot în țară vor fi boicotate festivitățile de deschidere a anului scolar.

Sorin Ion, secretar de stat, Ministerul Educației: „Nu este o decizie asumată de fiecare școală, foarte probabil în multe școli să participe la aceste festivități, alții decid doar să fie prezenți în scoală, e o decizie personală, dar am convingerea că începând de pe 9 septembrie cursurile se vor relua așa cum este normal.”

Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți: „Sindicatele din învățământ, întotdeauna au avut pus presiune. Au zis că n-ar fi rău să se înceapă cu o mica grevă. Să nu uitam că sunt și copii care vor fi la clasa zero sau la clasa întâi și pentru prima dată vor păși pe băncile școlii și atunci ar fi aiurea să își înceapă parcursul acesta în viață. Cadrele didactice să insiste către minister și către guvern cu alte forme de negociere. Cel puțin pentru o anumită perioadă de timp, este nevoie să strângem un pic rândurile.”

Reprezentanții sindicatelor transmit că acțiunile de protest vor continua și după 8 septembrie dacă revendicările nu vor fi luate în seamă.

