Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: Vă rugăm să nu ne blamaţi

Stiri actuale
01-09-2025 | 13:21
elevi, scoala
Inquam Photos / George Calin

Sindicatele din Educaţie reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

autor
Anca Ungureanu

În acest context, le adresează elevilor, părinţilor şi studenţilor rugămintea de a nu-i blama, întrucât protestul dascălilor este unul pentru "stoparea acestor măsuri abuzive ale Guvernului".

"Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater", în semn de revoltă faţă de prevederile Legii nr. 141/2025 referitoare la sistemul educaţional ce provoacă în învăţământ o criză fără precedent în ultimii 35 de ani, organizează în data de 8 septembrie 2025 pichetarea sediului Guvernului României, urmată de un marş de protest până la Palatul Cotroceni", afirmă sindicaliştii într-un comunicat remis presei.

Ei susţin că acţiunile celor trei federaţii sindicale urmăresc să atragă atenţia asupra obligativităţii soluţionării problemelor cu care se confruntă personalul din învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi asupra faptului că salariaţii din educaţie resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, adoptate de Guvern, cu efecte negative asupra sistemului de învăţământ - dar, în primul rând, asupra beneficiarilor educaţiei.

"Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul şcolii, noi, profesorii, vom ieşi în stradă pentru viitorul educaţiei şi pentru viitorul României. Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim", mai afirmă sursa citată.

Citește și
evadat Craiova
Alertă în Craiova. Un bărbat este căutat de polițiști după ce a fugit din arestul la domiciliu

Potrivit sindicaliştilor, măsurile de "eficientizare" aplicate în domeniul învăţământului prin Legea nr. 141/2025 vor avea "un cost mult mai mare" pe termen mediu şi lung, afectând direct calitatea educaţiei, statutul profesional şi social al angajaţilor din învăţământ, precum şi viitorul beneficiarilor primari.

"Protestul nostru este un protest pentru stoparea acestor măsuri abuzive, prin care arătăm că nu suntem de acord ca învăţământul şi cercetarea din România să fie în continuare subfinanţate şi desconsiderate. Trebuie să îi convingem pe guvernanţi că cheltuielile pentru educaţie sunt o investiţie, nu un cost. (...) Vă rugăm să înţelegeţi importanţa luptei noastre şi să ne fiţi alături, întrucât este în joc şi viitorul vostru, al tinerelor generaţii care se formează şi se vor forma în sistemul educaţional. Anul aceasta, pentru noi prima zi nu va avea aceeaşi însemnătate. Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală", au conchis sindicaliştii.

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, scoala, elevi,

Dată publicare: 01-09-2025 13:09

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Alertă în Craiova. Un bărbat este căutat de polițiști după ce a fugit din arestul la domiciliu
Stiri actuale
Alertă în Craiova. Un bărbat este căutat de polițiști după ce a fugit din arestul la domiciliu

Poliţiştii din Craiova sunt în alertă! Caută un bărbat care a fugit din arestul la domiciliu. El primise această pedeapsă pentru că şi-a lovit fosta iubită, însă a reuşit să dispară în timpul nopţii.

Un bărbat a fost înjunghiat mortal în fața unui fast-food din Cernavodă. Agresorul este recidivist
Stiri actuale
Un bărbat a fost înjunghiat mortal în fața unui fast-food din Cernavodă. Agresorul este recidivist

O ceartă între doi bărbați care aveau un conflict mai vechi s-a încheiat cu o crimă în centrul orașului Cernavodă. Agresorul este recidivist și a mai fost condamnat în 2011 după ce și-a înjunghiat un rival de șapte ori.  

Surse: Marian Vanghelie, un nou dosar penal, după ce ar fi amenințat-o cu moartea pe Oana Mizil
Stiri actuale
Surse: Marian Vanghelie, un nou dosar penal, după ce ar fi amenințat-o cu moartea pe Oana Mizil

Fostul primar Marian Vanghelie este cercetat într-un nou dosar penal, după ce fosta sa parteneră, Oana Mizil, ar fi cerut ajutorul poliției pentru că acesta ar fi amenințat-o cu moartea, au precizat surse judiciare pentru Știrile Pro TV.

Recomandări
Cod galben de temperaturi ridicate în 16 județe și în Capitală. Maximele ajung la 35 de grade
Vremea
Cod galben de temperaturi ridicate în 16 județe și în Capitală. Maximele ajung la 35 de grade

Meteorologii au emis Cod galben de caniculă marți în mai multe regiuni, iar la București temperatura va ajunge la 35 de grade, cu disconfort termic ridicat.

Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: ”Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”
Stiri Politice
Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: ”Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”

PSD și USR resping zvonurile privind o posibilă majorare a TVA-uui de către coaliția de guvernare, pentru a acoperi deficitul bugetar. 

FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
Stiri externe
FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS

Avionul în care se afla Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a fost nevoit să aterizeze forțat, ghidându-se exclusiv pe hărți de hârtie și îndemânarea piloților, după ce navigația GPS a fost dezactivată în urma unui atac rusesc, scrie FT.

 

Top citite
1 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
3 chicago
Shutterstock
Stiri externe
Primarul din Chicago a mobilizat poliția pentru a ”respinge” militarii trimiși de Trump. ”Nu vrem tancuri în oraș”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Septembrie 2025

03:28:53

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28