Mesajul ministrului Educației pentru sindicaliștii care îi cer demisia. „Cel mai important - plata salariilor și a burselor”

Ministrul Educației le-a răspuns sindicatelor care îi cer demisia, subliniind că măsurile de criză fiscal-bugetară sunt necesare pentru plata salariilor și a burselor și că dialogul și solidaritatea rămân esențiale pentru viitorul sistemului educațional.

Ministrul Educației a transmis un mesaj clar sindicatelor care i-au cerut demisia, subliniind că începutul anului școlar 2025-2026 vine marcat de măsuri de criză fiscal-bugetară, impuse pentru a asigura plata salariilor și burselor și pentru a menține stabilitatea sistemului educațional.

Oficialul a explicat că aceste măsuri nu reprezintă reformele sale proprii, ci intervenții necesare pentru funcționarea sistemului, aprobate în Acordul Politic al Coaliției și în Programul de Guvernare.

Controverse și apel la solidaritate

Ministrul a recunoscut că perioada recentă a generat controverse și critici, unele justificate, altele exagerate sau chiar răuvoitoare, dar a insistat că solidaritatea și dialogul rațional rămân esențiale.

„Inevitabil, în astfel de situații de criză apar controverse și păreri diferite asupra soluțiilor. Dar, așa cum am mai afirmat public, putem ieși din această situație doar împreună, prin solidaritate și cu acțiuni raționale și decente, fără a lăsa ca poziționările diferite să devină animozități sau reacții care afectează imaginea noastră socială și funcționarea sistemului nostru de educație. O facem pentru noi, dar, mai ales, pentru viitorul copiilor noștri.”, a declarat Ministrul educației, conform unui comunicat transmis.

Totodată, ministrul a subliniat că sistemul de educație și-a făcut datoria față de țară, contribuind la menținerea stabilității economice în contextul evaluărilor internaționale (S&P, Fitch și ECOFIN).

El a lansat un apel la trecerea de la logica austerității la una a dezvoltării, care să includă creșterea atractivității salariilor, angajarea de specialiști și modernizarea infrastructurii educaționale.

Oficialul a reamintit că implementarea măsurilor s-a făcut cu consultarea profesorilor, sindicatelor, elevilor și societății civile, preluând multe sugestii constructive venite chiar în contextul protestelor sindicale.

„Știu că ați avut multe întrebări și îngrijorări. Am ales să comunic mai puțin în perioada evaluărilor internaționale pentru a nu stimula controverse care puteau afecta echilibrul financiar al țării. În aceeași logică, un alt motiv a fost dorința de a mă asigura că obiectivul cel mai important - plata salariilor și burselor până la sfârșitul anului - se va realiza și în contextul acestor evaluări internaționale. Acum, însă, este momentul să discutăm foarte direct despre toate măsurile.”, a mai spus ministrul.

Sindicaliștii continuă protestele

Sindicaliştii din învăţământ protestează, marți, din nou, în fața sediului Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern care fac referire la reducerea deficitului bugetar.

Protestele au început la finalul lunii iulie.

Este a 21-a zi de manifestații în fața sediului Ministerului Educației. Protestatarii au venit cu vuvuzele, fluiere și pancarte cu diverse mesaje precum:

„Ați crescut norma, nu respectul.”

„Ați tăiat burse, nu minciuni! sau „Ora tăiată, munca furată.”

