Ministrul Educației a făcut noi declarații despre începerea noului an școlar, pe 8 septembrie: „Probabil că va fi un boicot"

Stiri Educatie
25-08-2025 | 22:29
daniel david
Inquam Photos / Virgil Simonescu

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a afirmat, luni, că probabil anul şcolar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie cu un boicot.

autor
Anca Ungureanu

"Ce se va întâmpla, adevărul este că nu ştiu. Îmi este foarte greu să fac predicţii. Probabil că va fi un boicot, nu ştiu de ce anvergură. Probabil că o să fie segmente cu atitudini diferite în prima zi de şcoală. Nu ştiu care este magnitudinea acestui proces, nu ştiu dacă nu vor fi în alte zone şcoli care o să îşi desfăşoare activitatea în mod obişnuit...", a declarat ministrul Daniel David.

El a afirmat că trebuie înţeles că Educaţia a intrat în primul pachet de măsuri privind redresarea din criza fiscal-bugetară deoarece anul şcolar începe pe 8 septembrie şi trebuiau aplicate măsurile de corecţie până la această dată.

"Trebuie înţeles că Educaţia după ce trece de această perioadă de criză fiscal-bugetară, Educaţia a intrat în primul pachet nu că cineva şi-a dorit cineva, ci pentru că noi începem pe 8 septembrie şi atunci trebuiau luate aceste măsuri, Educaţia va avea nevoie de suport şi de dezvoltare", a spus ministrul David.

Totodată, el a menţionat că România are peste 400 de clase a VIII-a la nivel naţional cu unu, doi, trei, patru până la şapte copii în clasă, situaţii care nu sunt normale.

Citește și
Scoala
Ministerul Educației, despre noul an școlar: ”În majoritatea covârșitoare a claselor nu avem schimbări”. Unde sunt modificări

"Noi avem în acest moment, de exemplu, sute de clase la nivel naţional, peste 400, cu copiii în clasa a VIII în care ai clase cu un copil, cu doi copii, trei, patru copii până la şapte copii. Nu este normal să ai clasa a VIII-a cu doi copii sau un copil", a mai afirmat ministrul Daniel David.

Daniel David: Demisia mea nu rezolvă criza fiscal-bugetară

Ministrul explică faptul că a acceptat măsurile dificile pentru domeniul pe care îl conduce, conştient fiind că, fără acestea, ţara, nu doar sistemul de învăţământ, ar avea de suferit.

”Eu de aceea am stat paratrăsnet din 8 iulie până în 15 august, nu am vorbit atât de mult şi nu am intrat în diverse dezbateri şi discuţii, pentru că eu ştiam că, dacă educaţia dă semne de agitaţie, avem probleme cu evaluarea S&P din iulie şi cu evaluarea Fitch din 15 august. (...) Salariile şi bursele depind de toate aceste lucruri şi cred că toţi trebuie să îi facem pe oameni să înţeleagă că implicaţiile sunt uriaşe pentru salarii şi burse la noi, iar pe tot sistemul ţării, inclusiv pentru pensii şi ajutoare sociale”, a afirmat Daniel David, luni seară.

David a spus că a acceptat, ca tehnocrat, funcţia de ministru în speranţa că va putea face reformă în sistem, dar şi-a dat seama că înainte de reformă este nevoie de măsuri fără de care şi sistemul de educaţie, şi ţara s-ar ”bloca”.

”De ce eu, ca ministru, trebuie să iau aceste măsuri? Că nu eu am contribuit la acel deficit major. Eu am venit în lumea asta politică de la începutul anului, din ianuarie, ca tehnocrat. Vedeţi, în primul mandat am venit într-o criză politică şi de austeritate, în al doilea mandat am prins o criză economică şi eu cred că era mai potrivit pentru nişte perioade de normalitate pentru a face acele reforme. Dar în acelaşi timp ne-am dat seama, în al doilea mandat, că, dacă nu luăm aceste măsuri de criză, blocăm sistemul nostru şi punem la risc întreaga ţară. Nu este ceva care să-mi placă, dar ăsta este adevărul”, a mai afirmat Daniel David.

El a mărturisit că ”de mai multe ori” a luat în calcul posibilitatea de a renunţa la portofoliul pe care îl deţine.
 

Sursa: Agerpres

Etichete:

Dată publicare: 25-08-2025 22:23

Citește și...
Liderul Federației Spiru Haret: ”Nu se pune problema unei greve generale”. Ce vor face profesorii în prima zi de școală
Stiri Educatie
Liderul Federației Spiru Haret: ”Nu se pune problema unei greve generale”. Ce vor face profesorii în prima zi de școală

Preşedintele Federaţiei Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat luni că nu se pune problema unei greve generale în educaţie ci doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an şcolar.

Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației
Stiri Educatie
Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare a burselor, stabilite acum două săptămâni. Dacă ultimul elev care prinde o bursă de merit are aceeași medie cu alți colegi de clasă, atunci vor intra toți pe lista beneficiarilor.

Recomandări
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei

La aproape o lună de când a blocat Pachetul 2 de măsuri fiscale, PSD îngroapă parțial securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

Criminaliștii, sprijiniți de salvamontiști, au revenit luni la locul accidentului din Munții Iezer, unde patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea a fost grav rănit.

