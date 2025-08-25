Ministrul Educației a făcut noi declarații despre începerea noului an școlar, pe 8 septembrie: „Probabil că va fi un boicot”

"Ce se va întâmpla, adevărul este că nu ştiu. Îmi este foarte greu să fac predicţii. Probabil că va fi un boicot, nu ştiu de ce anvergură. Probabil că o să fie segmente cu atitudini diferite în prima zi de şcoală. Nu ştiu care este magnitudinea acestui proces, nu ştiu dacă nu vor fi în alte zone şcoli care o să îşi desfăşoare activitatea în mod obişnuit...", a declarat ministrul Daniel David.

El a afirmat că trebuie înţeles că Educaţia a intrat în primul pachet de măsuri privind redresarea din criza fiscal-bugetară deoarece anul şcolar începe pe 8 septembrie şi trebuiau aplicate măsurile de corecţie până la această dată.

"Trebuie înţeles că Educaţia după ce trece de această perioadă de criză fiscal-bugetară, Educaţia a intrat în primul pachet nu că cineva şi-a dorit cineva, ci pentru că noi începem pe 8 septembrie şi atunci trebuiau luate aceste măsuri, Educaţia va avea nevoie de suport şi de dezvoltare", a spus ministrul David.

Totodată, el a menţionat că România are peste 400 de clase a VIII-a la nivel naţional cu unu, doi, trei, patru până la şapte copii în clasă, situaţii care nu sunt normale.

"Noi avem în acest moment, de exemplu, sute de clase la nivel naţional, peste 400, cu copiii în clasa a VIII în care ai clase cu un copil, cu doi copii, trei, patru copii până la şapte copii. Nu este normal să ai clasa a VIII-a cu doi copii sau un copil", a mai afirmat ministrul Daniel David.

Daniel David: Demisia mea nu rezolvă criza fiscal-bugetară

Ministrul explică faptul că a acceptat măsurile dificile pentru domeniul pe care îl conduce, conştient fiind că, fără acestea, ţara, nu doar sistemul de învăţământ, ar avea de suferit.

”Eu de aceea am stat paratrăsnet din 8 iulie până în 15 august, nu am vorbit atât de mult şi nu am intrat în diverse dezbateri şi discuţii, pentru că eu ştiam că, dacă educaţia dă semne de agitaţie, avem probleme cu evaluarea S&P din iulie şi cu evaluarea Fitch din 15 august. (...) Salariile şi bursele depind de toate aceste lucruri şi cred că toţi trebuie să îi facem pe oameni să înţeleagă că implicaţiile sunt uriaşe pentru salarii şi burse la noi, iar pe tot sistemul ţării, inclusiv pentru pensii şi ajutoare sociale”, a afirmat Daniel David, luni seară.

David a spus că a acceptat, ca tehnocrat, funcţia de ministru în speranţa că va putea face reformă în sistem, dar şi-a dat seama că înainte de reformă este nevoie de măsuri fără de care şi sistemul de educaţie, şi ţara s-ar ”bloca”.

”De ce eu, ca ministru, trebuie să iau aceste măsuri? Că nu eu am contribuit la acel deficit major. Eu am venit în lumea asta politică de la începutul anului, din ianuarie, ca tehnocrat. Vedeţi, în primul mandat am venit într-o criză politică şi de austeritate, în al doilea mandat am prins o criză economică şi eu cred că era mai potrivit pentru nişte perioade de normalitate pentru a face acele reforme. Dar în acelaşi timp ne-am dat seama, în al doilea mandat, că, dacă nu luăm aceste măsuri de criză, blocăm sistemul nostru şi punem la risc întreaga ţară. Nu este ceva care să-mi placă, dar ăsta este adevărul”, a mai afirmat Daniel David.

El a mărturisit că ”de mai multe ori” a luat în calcul posibilitatea de a renunţa la portofoliul pe care îl deţine.



