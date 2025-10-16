România este în pragul unei crize de profesori. O treime au deja peste 50 de ani. Cei tineri spun că sunt „prea stresați”

Stiri Educatie
16-10-2025 | 20:03
×
Codul embed a fost copiat

O treime din profesorii români au deja peste 50 de ani, iar în urma lor vin puțini tineri oricum tentați să renunțe la un moment dat la cariera didactică.

autor
Adriana Stere,  Cătălin Covrig

Dascălii sub 30 de ani se consideră mult mai stresați de volumul de muncă și de cerințele directorilor, decât colegii lor mai în vârstă. Astfel, peste 5 ani vom avea și mai mulți seniori la catedră, după cum reiese din ultimul raport OCDE despre educație.

Reporter: Cel mai în vârstă profesor al tău?

Elev: „Cred că avea 83 de ani, la liceu l-am prins. O profesoară de științe”.

Elev: „Tineri prefer eu. Pentru că vorbesc mai frumos cu noi și știu mai multe despre tineri”.

Citește și
prim ajutor
Primul curs de ajutor certificat internațional în școlile din România. Sute de elevi și profesori vor fi instruiți

Copiii îi primesc cu entuziasm pe dascălii tineri, însă la fiecare 10 profesori aflați la începutul carierei, cel puțin unul își vă găsi o altă profesie în următorii 5 ani conform celui mai recent raport OCDE despre educație.

Doar jumătate dintre dascălii tineri susțin că rolul de profesor a fost prima alegere pentru o carieră - 44% au lucrat și în alte domenii. Mulți sunt nemulțumiți de implicarea elevilor la ore. Nu vor să fie responsabili de performanța elevilor și nici să facă treburi administrative. În special necalificații tind să renunțe la învățământ după 2-3 ani.

Ana Maria Ciubotariu, profesor: „Dacă m-ar fi nemulțumit atât de tare aș fi ieșit din sistem. Deja așteptările sunt într-un fel și ne trezim cu altceva. Dacă nu crezi că o să fii bun în meseria asta, mai bine nu o alegi”.

Corespondent Știrile PRO TV: „În prezent, nu mai puțin de o treime dintre dascăli au peste 50 de ani, 52% sunt în zona 30-49 de ani și doar 15% dintre dascăli au sub 30 de ani. Dar iată cum arată predicția pentru 2030. Dacă ritmul actual se păstrează, 11% din tineri își vor pune în aplicare intenția de a renunța la meserie, jumătate dintre cei din mijloc vor trece în zona celor în vârstă și jumătate din cei care se apropie acum de pensionare vor ieși din sistem. În 2030, breasla profesorilor va fi extrem de îmbătrânită. 45% dintre oamenii de la catedră vor avea peste 50 de ani, 40% de vârstă medie și, la fel că acum, doar 15% tineri”.

Îmbătrânirea oamenilor de la catedră va adânci prăpastia dintre predare și tehnologie. Conform aceluiași raport OCDE, doar 3% au reușit să folosească sistemul hibrid de predare în pandemie, dar - paradoxal- 46% declară că folosesc frecvent la ore inteligența artificială. 4 din 10 cadre didactice recunosc că n-au participat de peste un an la un curs de perfecționare. Mai mult de jumătate recunosc că motivul este lipsa de recompense financiare.

Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Sursa: Pro TV

Etichete: profesori, batrani, ocde,

Dată publicare: 16-10-2025 20:03

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Un elev de 18 ani a pulverizat cu spray lacrimogen într-un liceu din Buftea. Trei copii şi doi profesori au primit îngrijiri
Stiri actuale
Un elev de 18 ani a pulverizat cu spray lacrimogen într-un liceu din Buftea. Trei copii şi doi profesori au primit îngrijiri

Un elev de 18 ani a folosit spray lacrimogen pe holul de la intrarea unui liceu din Buftea, iar în urma incidentului, trei elevi și doi profesori au necesitat îngrijiri medicale.

Primul curs de ajutor certificat internațional în școlile din România. Sute de elevi și profesori vor fi instruiți
Stiri actuale
Primul curs de ajutor certificat internațional în școlile din România. Sute de elevi și profesori vor fi instruiți

Aproximativ 200 de elevi şi profesori urmează, în această perioadă, singurul curs de prim ajutor din România certificat internaţional, susţinut de instructorii filialei sibiene a Crucii Roşii, în şcolile şi liceele din judeţ.

Daniel David cere un pact politic pentru „Deceniul Educaţiei” cu creşteri anuale de buget şi salarii decente pentru profesori
Stiri Educatie
Daniel David cere un pact politic pentru „Deceniul Educaţiei” cu creşteri anuale de buget şi salarii decente pentru profesori

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a reiterat că România are nevoie de un pact pentru "Deceniul Educaţiei şi Cercetării", care să fie asumat de "factorul politic".

Criză de profesori tineri în România. Școlile tehnologice și liceele sunt cele mai afectate
Stiri Educatie
Criză de profesori tineri în România. Școlile tehnologice și liceele sunt cele mai afectate

Media de vârstă a cadrelor didactice a crescut constant în ultimul deceniu, iar deficitul de profesori tineri s-a adâncit la gimnaziu și liceu.

Senatul a lansat un ghid practic despre bullying în școli pentru profesori, părinți și elevi. Ce cuprinde
Stiri Educatie
Senatul a lansat un ghid practic despre bullying în școli pentru profesori, părinți și elevi. Ce cuprinde

Fenomenul bullyingului rămâne o problemă reală în şcolile din România. Pentru a sprijini cadrele didactice, părinţii şi elevii, psihologul Crina Nedelcu, preşedintele Fundaţiei Neuroatipic, a lansat un set de ghiduri practice la Senat.

Recomandări
Metoda folosită de șefa Spitalului Militar pentru a-și crește ilegal veniturile. Procurorii au ridicat alți 17 suspecți
Stiri Justitie
Metoda folosită de șefa Spitalului Militar pentru a-și crește ilegal veniturile. Procurorii au ridicat alți 17 suspecți

Acuzații de corupție, la vârful Spitalului Militar Central. Medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română, este suspectată de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Anunțul făcut de Trump în timp ce discută cu Putin. Vineri, liderul SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă
Stiri externe
Anunțul făcut de Trump în timp ce discută cu Putin. Vineri, liderul SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă

Președintele Donald Trump discută, joi, la telefon, cu omologul său rus Vladimir Putin, a declarat un oficial al Casei Albe pentru publicația americană Axios. Discuția va avea loc cu o zi înaintea întâlnirii liderului SUA cu Volodimir Zelenski.

Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan
Stiri actuale
Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan

Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a fost chemată la audieri. Este martor într-o anchetă în care este vizată, de fapt, sora ei vitregă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Octombrie 2025

49:18

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28