România este în pragul unei crize de profesori. O treime au deja peste 50 de ani. Cei tineri spun că sunt „prea stresați”

O treime din profesorii români au deja peste 50 de ani, iar în urma lor vin puțini tineri oricum tentați să renunțe la un moment dat la cariera didactică.

Dascălii sub 30 de ani se consideră mult mai stresați de volumul de muncă și de cerințele directorilor, decât colegii lor mai în vârstă. Astfel, peste 5 ani vom avea și mai mulți seniori la catedră, după cum reiese din ultimul raport OCDE despre educație.

Reporter: Cel mai în vârstă profesor al tău?

Elev: „Cred că avea 83 de ani, la liceu l-am prins. O profesoară de științe”.

Elev: „Tineri prefer eu. Pentru că vorbesc mai frumos cu noi și știu mai multe despre tineri”.

Copiii îi primesc cu entuziasm pe dascălii tineri, însă la fiecare 10 profesori aflați la începutul carierei, cel puțin unul își vă găsi o altă profesie în următorii 5 ani conform celui mai recent raport OCDE despre educație.

Doar jumătate dintre dascălii tineri susțin că rolul de profesor a fost prima alegere pentru o carieră - 44% au lucrat și în alte domenii. Mulți sunt nemulțumiți de implicarea elevilor la ore. Nu vor să fie responsabili de performanța elevilor și nici să facă treburi administrative. În special necalificații tind să renunțe la învățământ după 2-3 ani.

Ana Maria Ciubotariu, profesor: „Dacă m-ar fi nemulțumit atât de tare aș fi ieșit din sistem. Deja așteptările sunt într-un fel și ne trezim cu altceva. Dacă nu crezi că o să fii bun în meseria asta, mai bine nu o alegi”.

Corespondent Știrile PRO TV: „În prezent, nu mai puțin de o treime dintre dascăli au peste 50 de ani, 52% sunt în zona 30-49 de ani și doar 15% dintre dascăli au sub 30 de ani. Dar iată cum arată predicția pentru 2030. Dacă ritmul actual se păstrează, 11% din tineri își vor pune în aplicare intenția de a renunța la meserie, jumătate dintre cei din mijloc vor trece în zona celor în vârstă și jumătate din cei care se apropie acum de pensionare vor ieși din sistem. În 2030, breasla profesorilor va fi extrem de îmbătrânită. 45% dintre oamenii de la catedră vor avea peste 50 de ani, 40% de vârstă medie și, la fel că acum, doar 15% tineri”.

Îmbătrânirea oamenilor de la catedră va adânci prăpastia dintre predare și tehnologie. Conform aceluiași raport OCDE, doar 3% au reușit să folosească sistemul hibrid de predare în pandemie, dar - paradoxal- 46% declară că folosesc frecvent la ore inteligența artificială. 4 din 10 cadre didactice recunosc că n-au participat de peste un an la un curs de perfecționare. Mai mult de jumătate recunosc că motivul este lipsa de recompense financiare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













