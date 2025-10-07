Un elev de 18 ani a pulverizat cu spray lacrimogen într-un liceu din Buftea. Trei copii şi doi profesori au primit îngrijiri

Stiri actuale
07-10-2025 | 20:58
baieti, liceu
Shutterstock

Un elev de 18 ani a folosit spray lacrimogen pe holul de la intrarea unui liceu din Buftea, iar în urma incidentului, trei elevi și doi profesori au necesitat îngrijiri medicale.

autor
Aura Trif

Incidentul a avut loc marţi la Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" din Buftea.

"La data de 07 octombrie, în jurul orei 10:00, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Buftea au fost sesizaţi prin apel 112 de către o persoană cu privire la faptul că, în cadrul unei unităţi de învăţământ, din oraşul Buftea, persoane necunoscute ar fi pulverizat cu spray lacrimogen, în incinta unităţii, afectând mai multe persoane. La faţa locului s-au deplasat în scurt timp poliţiştii Poliţiei Oraşului Buftea, care au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un tânăr de 18 ani, elev în cadrul unităţii de învăţământ, care ar fi pulverizat cu spray lacrimogen în interiorul unităţii de învăţământ din oraşul Buftea, afectând în cele din urmă persoanele aflate la acel moment în proximitate", transmite IPJ Ilfov într-un comunicat de presă.

În urma evenimentului, au primit îngrijiri medicale trei elevi, cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani, precum şi două cadre didactice, de 52 şi 56 de ani. 

O femeie din Iași a decis să divorțeze de soțul cu care are 3 copii pentru că așa i-a recomandat inteligența artificială

Sursa: Agerpres

Etichete: liceu, buftea, spray lacrimogen,

Dată publicare: 07-10-2025 20:58

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
Citește și...
Elev de 16 ani, rănit cu un briceag în timpul unei altercaţii cu un coleg de 18 ani, într-un liceu din Târgu Jiu
Stiri actuale
Elev de 16 ani, rănit cu un briceag în timpul unei altercaţii cu un coleg de 18 ani, într-un liceu din Târgu Jiu

Un elev de 16 ani a fost rănit la o mână cu un briceag, în timpul unei altercații care a pornit la Colegiul Tehnic nr. 2 din Târgu Jiu, între el și un coleg cu doi ani mai mare.

Iubitul lui Tyler Robinson, dat afară din casă de părinți pentru că a „trădat” credința mormonă. A fost obligat să se ascundă
Stiri externe
Iubitul lui Tyler Robinson, dat afară din casă de părinți pentru că a „trădat” credința mormonă. A fost obligat să se ascundă

Iubitul transgender al presupusului asasin al lui Charlie Kirk a schimbat mai multe locuințe în ultimii ani de liceu, deoarece a avut conflicte cu familia legate de credința mormonă.

Un preot din Constanța, care preda religia la liceu, a agresat doi elevi. Trimitea avansuri și poze indecente minorilor
Stiri actuale
Un preot din Constanța, care preda religia la liceu, a agresat doi elevi. Trimitea avansuri și poze indecente minorilor

Un preot de 48 de ani care predă religie la un liceu din Constanța este cercetat pentru corupere sexuală de minori, după ce ar fi trimis mesaje indecente către cel puțin doi elevi.

Recomandări
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
Stiri actuale
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”

România intră marți seara, de la ora 21:00, sub influența ciclonului Barbara. Jumătatea sudică a țării este sub Cod roșu de ploi torențiale. În București și cinci județe sunt așteptate cantități alarmante de apa, de până la 140 de litri pe metru pătrat.  

Primele obstacole ale legii „majoratului online”. Copiii ar putea falsifica acordul parental: „Se învață unii pe alții”
Stiri Sociale
Primele obstacole ale legii „majoratului online”. Copiii ar putea falsifica acordul parental: „Se învață unii pe alții”

Până la 16 ani, copiii vor avea nevoie de acordul părinților pentru a putea avea conturi pe rețelele sociale. Proiectul de lege a trecut de Senat și mai sunt doi pași de urmat, până să intre în vigoare.

Profesorii nu mai au voie să discute despre performanțele elevilor în fața clasei și în ședințele cu părinții
Stiri Educatie
Profesorii nu mai au voie să discute despre performanțele elevilor în fața clasei și în ședințele cu părinții

Ministerul Educației le interzice învățătorilor și profesorilor să discute în fața clasei ori în ședințele cu părinții despre cum s-a descurcat fiecare elev la Evaluarea Națională, care urmează în primăvară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Octombrie 2025

47:54

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 07 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28