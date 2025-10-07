Un elev de 18 ani a pulverizat cu spray lacrimogen într-un liceu din Buftea. Trei copii şi doi profesori au primit îngrijiri

Un elev de 18 ani a folosit spray lacrimogen pe holul de la intrarea unui liceu din Buftea, iar în urma incidentului, trei elevi și doi profesori au necesitat îngrijiri medicale.

Incidentul a avut loc marţi la Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" din Buftea.

"La data de 07 octombrie, în jurul orei 10:00, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Buftea au fost sesizaţi prin apel 112 de către o persoană cu privire la faptul că, în cadrul unei unităţi de învăţământ, din oraşul Buftea, persoane necunoscute ar fi pulverizat cu spray lacrimogen, în incinta unităţii, afectând mai multe persoane. La faţa locului s-au deplasat în scurt timp poliţiştii Poliţiei Oraşului Buftea, care au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un tânăr de 18 ani, elev în cadrul unităţii de învăţământ, care ar fi pulverizat cu spray lacrimogen în interiorul unităţii de învăţământ din oraşul Buftea, afectând în cele din urmă persoanele aflate la acel moment în proximitate", transmite IPJ Ilfov într-un comunicat de presă.

În urma evenimentului, au primit îngrijiri medicale trei elevi, cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani, precum şi două cadre didactice, de 52 şi 56 de ani.

