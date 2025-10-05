Daniel David cere un pact politic pentru „Deceniul Educaţiei” cu creşteri anuale de buget şi salarii decente pentru profesori

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a reiterat că România are nevoie de un pact pentru „Deceniul Educaţiei şi Cercetării”, care să fie asumat de „factorul politic”.

În mesajul transmis cu prilejul Zilei Internaţionale a Profesorului - 5 octombrie, ministrul afirmă că, pentru a reuşi, este nevoie acum în societate de un pact pentru Deceniul Educaţiei şi Cercetării în România (2026 - 2036), cu trei puncte simple, pe care intenţionează să-l obţină asumat de factorul politic din ţară:

►În fiecare an, începând cu 2026, bugetul destinat educaţiei şi cercetării va fi mai mare decât cel din anul precedent (în termeni nominali şi prin raportare la PIB);

►Cele două domenii dedicate cunoaşterii - educaţia şi cercetarea (ştiinţa) - rămân în aceeaşi autoritate naţională, pentru a contribui coordonat la dezvoltarea ţării ca o societate bazată pe cunoaştere;

►Măsurile majore în aceste domenii trebuie să corespundă unor practici UE/OECD, ţintind mereu spre cele mai bune practici UE/OECD. Devierile de la aceste practici vor fi prezentate şi argumentate public.

Daniel David: 2025, un an dificil pentru România

„În România trăim acum un an dificil pentru educaţie şi pentru societatea românească în ansamblu, anul 2025 fiind probabil cel mai periculos an pentru ţară după Revoluţia din 1989. Au mai fost ani dificili pentru ţară - atât economic, cât şi politic -, dar în 2025, crizele interne politice şi economice sunt puternic combinate, pe fondul unui război la graniţă, al unor atacuri hibride asupra ţării şi al unor crize internaţionale legate de reaşezarea arhitecturii ordinii mondiale. Ştiu că, în multe locuri, presiunea bugetară, schimbările din sistem şi nevoia de adaptare continuă par să umbrească sensul profund al muncii noastre. Dar tot în astfel de momente se vede adevărata forţă a educaţiei: puterea de a transforma criza în progres şi incertitudinea în sens”, a precizat Daniel David.

El a menţionat că a acceptat implementarea măsurilor fiscal-bugetare în educaţie şi cercetare pentru a salva salariile şi bursele, însă cu angajamentul că pe termen scurt nu vor fi reduse salarii şi nu vor fi concediaţi oameni, iar pe termen mediu, că va fi gândit un salariu decent în domeniu, pornind de la salariul mediu brut pe economie în cazul profesorului debutant/asistentului universitar, urmând ca până în 2030 să se atingă 15% din bugetul general consolidat pe cheltuieli pentru educaţie şi 1% din PIB pentru cercetare.



„Preocuparea mea este ca oamenilor educaţiei să le fie bine într-un nou sistem educaţional, nu în sistemul actual care generează niveluri de analfabetism funcţional care ne paralizează ţara şi care trebuie reformat paradigmatic pentru a nu deveni o civilizaţie eşuată sub obscurantism şi o colonie tehnologică/ştiinţifică!”, a subliniat ministrul.

Ziua mondială a educaţiei este marcată în fiecare an la 5 octombrie, începând cu anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO şi marchează semnarea, în 1966, a ''Recomandării UNESCO/OIM (Organizaţia Internaţională a Muncii) privind statutul profesorilor". Această recomandare, alături de cea "privind învăţământul superior" din 1997, constituie principalul cadru de referinţă pentru abordarea drepturilor şi responsabilităţilor cadrelor didactice la scară globală, potrivit site-ului en.unesco.org.

