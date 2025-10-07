Primul curs de ajutor certificat internațional în școlile din România. Sute de elevi și profesori vor fi instruiți

07-10-2025 | 15:10
prim ajutor

Aproximativ 200 de elevi şi profesori urmează, în această perioadă, singurul curs de prim ajutor din România certificat internaţional, susţinut de instructorii filialei sibiene a Crucii Roşii, în şcolile şi liceele din judeţ.

Sabrina Saghin

Atât elevii, cât şi profesorii învaţă practic cum să acorde un prim ajutor premedical şi "să fie de folos în caz de stop cardio-respirator, pierdere a stării de conştienţă, hemoragii, luxaţii, entorse, arsuri, înec sau intoxicaţii.

„Pe calendarul lunilor septembrie - decembrie 2025, susţinem cursuri la Loamneş, Agnita, Miercurea Sibiului, Sălişte sau Avrig. Mulţumim Consiliului Judeţean Sibiu şi Crucii Roşii Române pentru susţinerea proiectului Prim ajutor în şcoli şi pentru că, astfel, copiii noştri sunt în siguranţă", a declarat, citată în comunicatul de presă, directorul filialei locale a Crucii Roşii, Raluca Morar.

Crucea Roșie furnizează cursuri standardizate

Potrivit sursei citate, Crucea Roşie Română este cel mai mare furnizor de cursuri şi intervenţii în domeniul primului ajutor din ţară. Cursurile sunt furnizate de medici sau instructori atestaţi în domeniul primului ajutor de bază şi oferă participanţilor modalităţi de salvare a vieţii până la sosirea ambulanţei. Cursul de prim ajutor se finalizează cu un examen, în urma căruia se primeşte un certificat de absolvire care confirmă că persoana este instruită să acorde primul ajutor.

„Programa de curs este standardizată la nivel naţional şi armonizată în conformitate cu recomandările Consiliului European de Resuscitare şi ale Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie. Cursurile de prim ajutor ale Crucii Roşii Române sunt acreditate de Centrul Global de Referinţă în Primul Ajutor şi recunoscute la nivel internaţional", se mai arată în comunicatul de presă.

