Proiect: 2.000 de lei pentru elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și 5.000 de lei pentru absolvenții cu media 10 la Bac

Stiri Educatie
25-09-2025 | 17:16
Elevi profesor
Getty Images

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale din sesiunea iunie-iulie 2025 a fost publicat în consultare publică, anunţă Ministerul Educaţiei.

autor
Cristian Anton

Acesta prevede acordarea sumei de 2.000 de lei pentru fiecare din cei 85 de absolvenţi de gimnaziu care au avut media 10 la Evaluarea Naţională şi a sumei de 5.000 de lei pentru fiecare din cei 42 de absolvenţi de liceu care au obţinut media 10 la Bacalaureat, cuantumurile fiind aceleaşi ca anul trecut.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în consultare publică, joi, proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale din sesiunea iunie-iulie 2025.

Documentul prevede suma de 2.000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu care a obţinut media 10 la Evaluarea Naţională 2025 şi suma de 5.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 în prima sesiune a Bacalaureatului, incluisv sesiunea specială.

Potrivit Ministerului Educaţiei, sumele propuse sunt în aceleaşi cuantumuri ca în anul precedent, iar lista nominală a beneficiarilor şi modalitatea de acordare a stimulentelor financiare vor fi aprobate, ulterior, prin ordin de ministru.

Citește și
elevi
Ministerul Educației a anunțat schimbările la evaluările de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Noi cerințe pentru elevi

Câți elevi au obținut media 10 la Evaluare și la Bacalaureat

În sesiunile din vara acestui an (iunie - iulie), 42 de absolvenţi de liceu au obţinut media 10 la examenul naţional de Bacalaureat (32 la examenul naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie 2025, 1 în sesiunea specială şi 9 la examenul de Bacalaureat german, sesiunea iunie 2025), iar 85 de absolvenţi de clasa a VIII-a au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională.

”Am reuşit, prin măsurile fiscal-bugetare adoptate, să asigurăm plata salariilor şi burselor în acest an şi să ne stabilizăm pentru dezvoltare şi reforme în anii care vin. Pe lângă acest obiectiv, în cadrul căruia păstrarea componentei sociale a fost determinantă (burse sociale şi sprijin pentru categorii de elevi în diverse situaţii de risc), am încercat să securizăm şi partea de recompensare a excelenţei. Astfel, alături de premiile în bani acordate pentru rezultatele obţinute în competiţiile şcolare naţionale şi internaţionale, propunem, conform reglementărilor în vigoare, acordarea de stimulente financiare elevilor care în această vară au încheiat examenele naţionale cu media generală 10”, a declarat ministrul Daniel David.

Discuție online între ministrul Educației și tineri despre burse și transport gratuit. Reacția studenților la final

Sursa: News.ro

Etichete: bacalaureat, bani, evaluare nationala, elevi, media 10,

Dată publicare: 25-09-2025 17:16

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Concurs de orientare pentru elevi, noaptea în parc: „Nu este chiar atât de greu cum am crezut”
Stiri Diverse
Concurs de orientare pentru elevi, noaptea în parc: „Nu este chiar atât de greu cum am crezut”

Peste 70 de elevi din Bistrița au marcat Săptămâna Europeană a Sportului într-un mod inedit: au participat pe timp de noapte la un concurs de orientare în parc, unde au învățat să citească harta pentru a găsi o comoară ascunsă.

Ministerul Educației a anunțat schimbările la evaluările de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Noi cerințe pentru elevi
Stiri Educatie
Ministerul Educației a anunțat schimbările la evaluările de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Noi cerințe pentru elevi

Ministerul Educaţiei anunţă miercuri modificări în metodologia evaluărilor naţionale de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru a pune accent pe aspecte concrete.

Elevi români au primit premii speciale la concursul european al tinerilor oameni de știință de la Riga
Stiri Educatie
Elevi români au primit premii speciale la concursul european al tinerilor oameni de știință de la Riga

Două echipe formate din elevi din România, au obţinut premii speciale la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Ştiinţă, desfăşurat la Riga, în Letonia, anunţă Ministerul Educaţiei.

 

Ilie Bolojan: „Nu poţi să creşti în 3 ani de 25 de ori suma de burse. Se ajunsese ca peste 62% dintre elevi să primească”
Stiri Politice
Ilie Bolojan: „Nu poţi să creşti în 3 ani de 25 de ori suma de burse. Se ajunsese ca peste 62% dintre elevi să primească”

Premierul Ilie Bolojan susţine că impactul bugetar al măsurilor luate în domeniul educaţiei este de patru-cinci miliarde de lei pe an, el invocând faptul că se ajunsese ca anul trecut peste 60 la sută dintre elevi să primească burse.  

Elevi din Galați învață într-o școală aflată încă în șantier. Părinții au fost chemați la curățenie, deși primăria are bani
Stiri actuale
Elevi din Galați învață într-o școală aflată încă în șantier. Părinții au fost chemați la curățenie, deși primăria are bani

La o săptămână de la deschiderea oficială a școlii, copiii dintr-o unitate de învățământ din Galați sunt nevoiți să suporte schelele și materialele de construcție.

Recomandări
MAE avertizează: România e pusă la zid pe nedrept în scandalul zborurilor cu imigranți deportați din Marea Britanie
Stiri actuale
MAE avertizează: România e pusă la zid pe nedrept în scandalul zborurilor cu imigranți deportați din Marea Britanie

Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor şi nu reprezintă un mecanism nou, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

Mesajul Kremlinului după schimbarea de ton a lui Donald Trump. „Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace
Stiri externe
Mesajul Kremlinului după schimbarea de ton a lui Donald Trump. „Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace"

Kremlinul a transmis joi că pornește de la ideea că Donald Trump își păstrează angajamentul față de o soluție negociată a conflictului din Ucraina, chiar dacă, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski, și-a exprimat sprijinul pentru Kiev.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 Septembrie 2025

48:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28