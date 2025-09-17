Ministerul Educației a anunțat ce burse vor primi studenții în anul universitar 2025-2026

17-09-2025 | 18:20
Studenti
Ministerul Educaţiei a pus în consultare un proiect privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenţii înmatriculaţi la programe de studii cu finanţare de la bugetul de stat la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2025 - 2026.

Potrivit proiectului, cuantumul propus pentru bursa de doctorat acordată studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la programele de studii universitare de doctorat, organizate cu finanţare de la bugetul de stat, la forma de învăţământ cu frecvenţă, indiferent de anul de studii, este de 3.700 lei, la fel ca anul trecut.

Pentru bursa de studiu acordată de la bugetul de stat studenţilor înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat la programele de studii universitare de licenţă didactică cu dublă specializare sau masterat didactic se propune un cuantum de 2.165 lei, egal cu salariul minim net pe economie.

Cuantumul minim al bursei sociale care acoperă cheltuielile minime de masă şi cazare, propus de Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior, este în valoare de 925 de lei, mai prevede proiectul. Este aceeași sumă pe care au încasat-o studenții și în anul școlar precedent.

Ministerul Educației a schimbat regulile pentru acordarea burselor în noul an universitar. Studenții care învață în regim cu taxă sunt excluși de la bursele din bani publici, inclusiv de la cele sociale.

protest studenti
Studenții vor organiza proteste naționale pe 29 septembrie, față de măsurile Guvernului: „Educaţia, prima vizată de tăieri”

Iar studenții aflați la buget nu vor mai primi burse și în perioada vacanțelor, ci doar pe durata cursurilor și a sesiunilor.

Sursa: Agerpres

