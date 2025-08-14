Ministerul Educației taie drastic bursele: Doar 15% dintr-o clasă vor primi burse, chiar dacă mai mulți au medii bune

Mai sunt 3 săptămâni până începe școala, însă pe grupurile online ale elevilor se calculează probabilități.

Conform proiectului abia lansat în dezbatere de Ministerul Educației, în noul an școlar vor lua burse de merit cursanții cu medii de la 9 în sus și nu peste 9.50 ca până acum.

Însă vor fi răsplătiți doar 15 la sută dintre școlarii fiecărei clase. Marea problemă este departajarea între cei cu aceleași medii generale, care este lăsată în sarcina școlilor.

Ministerul Educației vrea să elimine 170 de mii de burse din cele un milion șase sute de mii, câte au fost plătite în luna iunie, ultima din anul școlar încheiat.

Au fost 800 de mii de burse sociale, 330 de mii de burse de merit, 150 de mii tehnologice, o sută de mii de reziliență și câteva mii de excelență olimpică. Proiectul taie cu totul bursele monoparentale din categoria celor sociale, dar și bursele de reziliență ori pe cele pentru olimpici.

La bursele de merit, pragul de eligibilitate coboară de la media generală 9,50 la 9. Beneficiari vor fi însă mai puțini- cel mult 15% din fiecare clasă. Așa că cei vizați își fac cacule.

Luăm o clasă cu 20 de elevi. 4 au medii peste 9,50, 4 sunt între 9 și 9,50 și 4 între 7 și 9.

Anul trecut, au avut dreptul la burse 30 la sută dintre ei, adică 6. Toți cei peste 9,50 s-au încadrat la merit, încă 2 la reziliență. În acest an, pentru bursă de merit devin eligibili 15 la sută dintre elevi, adică 3.

Unul cu peste 9,50 rămâne pe dinafară. Paradoxal e că în clasele cu rezultate mai slabe, numărul celor care primesc burse de merit va crește, deoarece nota minimă va fi mai mică!

Iată o clasă cu toate mediile mai mici cu o jumătate de punct decât în primul caz. Anul trecut au fost 4 burse de reziliență și niciuna de merit. Din toamnă, 3 dintre ei, cu 9 și un pic, primesc burse de merit, de 450 de lei pe lună.

Selecția va fi dificilă în clasele cu multe medii maxime, din colegii centenare și școli de elită. Selecția câștigătorilor de burse de merit e pusă de minister pe umerii școlilor.

Reporter: ”Ce criterii am putea găsi că să departajăm elevi cu media 10, cu 10 la absolut toate disciplinele? Care ar fi acele criterii care le-ar aduce în situația de a discrimina anumiți copii, să ne ducă după aceea în zona de procese? -Sistemul de notare este același peste tot în țară?

Iuliana Constantinescu, reprezentantul unei Asociații de Părinți: ”Nu, cu asta suntem cu toții de acord. Dar nu sunt de vină copiii. Cei care ar fi trebuit să impună de mult timp aceste standarde de predare și evaluare sunt responsabilii din Ministerul Educației”.

Nota de fundamentare a proiectului precizează însă că - „În actualul context este important sã fie menţinute toate politicile privind descurajarea abandonului şcolar şi stimularea participării elevilor la cursuri, de asigurare a condiţiilor şi a cadrului necesar pentru atingerea potenţialului de dezvoltare al fiecărui beneficiar al educaţiei.”

Oficialii din Educație au decis și că 850 de școli mici vor fi comasate. 507 vor fi arondate altor școli, iar alte 340 vor fuziona cu unități de dimensiuni similare.



