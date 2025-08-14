Ministerul Educației taie drastic bursele: Doar 15% dintr-o clasă vor primi burse, chiar dacă mai mulți au medii bune

Stiri Educatie
14-08-2025 | 19:41
×
Codul embed a fost copiat

Mai sunt 3 săptămâni până începe școala, însă pe grupurile online ale elevilor se calculează probabilități.

autor
Adriana Stere

Conform proiectului abia lansat în dezbatere de Ministerul Educației, în noul an școlar vor lua burse de merit cursanții cu medii de la 9 în sus și nu peste 9.50 ca până acum.

Însă vor fi răsplătiți doar 15 la sută dintre școlarii fiecărei clase. Marea problemă este departajarea între cei cu aceleași medii generale, care este lăsată în sarcina școlilor.

Ministerul Educației vrea să elimine 170 de mii de burse din cele un milion șase sute de mii, câte au fost plătite în luna iunie, ultima din anul școlar încheiat.

Au fost 800 de mii de burse sociale, 330 de mii de burse de merit, 150 de mii tehnologice, o sută de mii de reziliență și câteva mii de excelență olimpică. Proiectul taie cu totul bursele monoparentale din categoria celor sociale, dar și bursele de reziliență ori pe cele pentru olimpici.

Citește și
scoala elevi
Școlile cu mai puțin de 500 de elevi vor fi comasate. Aproape 8% din unitățile de învățământ vor fi arondate altor unități

La bursele de merit, pragul de eligibilitate coboară de la media generală 9,50 la 9. Beneficiari vor fi însă mai puțini- cel mult 15% din fiecare clasă. Așa că cei vizați își fac cacule.

Luăm o clasă cu 20 de elevi. 4 au medii peste 9,50, 4 sunt între 9 și 9,50 și 4 între 7 și 9.

Anul trecut, au avut dreptul la burse 30 la sută dintre ei, adică 6. Toți cei peste 9,50 s-au încadrat la merit, încă 2 la reziliență. În acest an, pentru bursă de merit devin eligibili 15 la sută dintre elevi, adică 3.

Unul cu peste 9,50 rămâne pe dinafară. Paradoxal e că în clasele cu rezultate mai slabe, numărul celor care primesc burse de merit va crește, deoarece nota minimă va fi mai mică!

Iată o clasă cu toate mediile mai mici cu o jumătate de punct decât în primul caz. Anul trecut au fost 4 burse de reziliență și niciuna de merit. Din toamnă, 3 dintre ei, cu 9 și un pic, primesc burse de merit, de 450 de lei pe lună.

Selecția va fi dificilă în clasele cu multe medii maxime, din colegii centenare și școli de elită. Selecția câștigătorilor de burse de merit e pusă de minister pe umerii școlilor.

Reporter: ”Ce criterii am putea găsi că să departajăm elevi cu media 10, cu 10 la absolut toate disciplinele? Care ar fi acele criterii care le-ar aduce în situația de a discrimina anumiți copii, să ne ducă după aceea în zona de procese? -Sistemul de notare este același peste tot în țară?

Iuliana Constantinescu, reprezentantul unei Asociații de Părinți: ”Nu, cu asta suntem cu toții de acord. Dar nu sunt de vină copiii. Cei care ar fi trebuit să impună de mult timp aceste standarde de predare și evaluare sunt responsabilii din Ministerul Educației”.

Nota de fundamentare a proiectului precizează însă că - „În actualul context este important sã fie menţinute toate politicile privind descurajarea abandonului şcolar şi stimularea participării elevilor la cursuri, de asigurare a condiţiilor şi a cadrului necesar pentru atingerea potenţialului de dezvoltare al fiecărui beneficiar al educaţiei.”

Oficialii din Educație au decis și că 850 de școli mici vor fi comasate. 507 vor fi arondate altor școli, iar alte 340 vor fuziona cu unități de dimensiuni similare.

Sursa: Pro TV

Etichete: educație, burse, merit,

Dată publicare: 14-08-2025 19:40

Articol recomandat de sport.ro
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Citește și...
Școlile cu mai puțin de 500 de elevi vor fi comasate. Aproape 8% din unitățile de învățământ vor fi arondate altor unități
Stiri Educatie
Școlile cu mai puțin de 500 de elevi vor fi comasate. Aproape 8% din unitățile de învățământ vor fi arondate altor unități

Un număr de 850 școli se reorganizează în anul școlar 2025-2026. Peste 500 vor fi arondate altora mai mari, iar restul fuzionează, a anunțat Ministerul Educației.

Cum s-a schimbat sistemul de burse în România în ultimii 10 ani. ANOSR: Fondul de burse rămâne subfinanțat
Stiri Educatie
Cum s-a schimbat sistemul de burse în România în ultimii 10 ani. ANOSR: Fondul de burse rămâne subfinanțat

Sistemul de burse și protecție socială pentru studenți a trecut prin mai multe transformări în ultimii 10 ani, arată o analiză realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Peste 1.500 de specialiști lucrează la reforma educației din România. Primele rezultate ar urma să fie vizibile în câțiva ani
Stiri Educatie
Peste 1.500 de specialiști lucrează la reforma educației din România. Primele rezultate ar urma să fie vizibile în câțiva ani

Peste 1.500 de specialiști urmează să-și unească forțele pentru a revitaliza educația și pentru a transforma școala românească într-una logică și relevantă.

Recomandări
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
Stiri actuale
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

LIVE | Drita - FCSB, în Europa League. „Roș-albaștrii” joacă, AZI, meciul decisiv. Meciul, transmis pe VOYO, de la ora 21
Stiri Sport
LIVE | Drita - FCSB, în Europa League. „Roș-albaștrii” joacă, AZI, meciul decisiv. Meciul, transmis pe VOYO, de la ora 21

FCSB joacă, astăzi, cu FC Drita, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Europa League.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 August 2025

48:45

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12