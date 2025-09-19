Ilie Bolojan: „Se ajunsese ca peste 62% dintre elevi să ia burse. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli”

Stiri Politice
19-09-2025 | 07:31
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Premierul Ilie Bolojan susţine că impactul bugetar al măsurilor luate în domeniul educaţiei este de patru-cinci miliarde de lei pe an, el invocând faptul că se ajunsese ca anul trecut peste 60 la sută dintre elevi să primească burse.  

autor
Anca Ungureanu

Întrebat, joi seară, la Euronews România, despre impactul măsurilor din educaţie asupra bugetului şi dacă nu acum ar fi fost momentul oportun pentru o reformă în educaţie, Ilie Bolojan a explicat că impactul pe educaţie este la nivelul a ”patru-cinci miliarde de lei pe an”.

”Acest impact este dat, pe de o parte, de reducerea numărului de posturi care erau acoperite de plata cu ora, aproximativ 15.000 de posturi în această situaţie, de reducerea degrevărilor, deci directorii, inspectorii, aproximativ 10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât 2-4 ore. Acum vor preda zece ore”, a explicat Bolojan.

Acesta s-a referit şi la reducerea burselor: ”Vorbim şi de reducerea burselor unde am ajuns în nişte situaţii aberante. Eram în 2021, de exemplu, cu un volum de burse de sub 200 de milioane de lei, deci aproximativ 40 de milioane de euro şi patru la sută dintre cei puţin peste trei milioane elevi. După trei ani de zile, în 2024, am ajuns ca 62 la sută din elevii din România să ia burse”.

Potrivit premierului, numărul elevilor în România era în descreştere, dar tot mai mulţi elevi luau burse.

Citește și
proteste franta
Greve și proteste masive în Franța: 309 protestatari, arestați. Participarea ar fi fost sub estimările sindicatelor

”Luau 62 la sută, deci 1,4 milioane, iar nivelul burselor totale ajunsese la aproape un miliard de euro, 4.7 miliarde lei. Ori nu este posibil, nu poţi să creşti în trei ani de 25 de ori suma de burse. Sau să acorzi burse inclusiv pe perioada de vară, de exemplu, studenţilor, pentru că nu se acordă nicăieri. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli cât timp nu aveam aceşti bani. Nu eram pe excedente bugetare, nu era o situaţie deosebită ca să spunem «da, ne putem permite». Şi eu aş fi dorit să dăm burse la toată lumea dacă se poate. Dar iei banii aceia împrumut şi pentru ei plăteşti dobânzi mari, an de an. Gândiţi-vă că doar dobânzile înseamnă, practic, o autostradă spre Moldova într-un an”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Sursa: Agerpres

Etichete: educație, burse, elevi, ilie bolojan,

Dată publicare: 19-09-2025 07:28

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
Citește și...
Greve și proteste masive în Franța: 309 protestatari, arestați. Participarea ar fi fost sub estimările sindicatelor
Stiri Politice
Greve și proteste masive în Franța: 309 protestatari, arestați. Participarea ar fi fost sub estimările sindicatelor

Sute de mii de persoane au participat joi în toată Franţa la proteste faţă de măsuri de austeritate preconizate, îndemnându-l pe preşedintele Emmanuel Macron şi pe noul său prim-ministru, Sebastien Lecornu, să le ia în considerare nemulţumirile.

Păstrarea sau eliminarea plafonării, decisă săptămâna viitoare. Bolojan vrea „competiție corectă” pentru producătorii români
Stiri Politice
Păstrarea sau eliminarea plafonării, decisă săptămâna viitoare. Bolojan vrea „competiție corectă” pentru producătorii români

Păstrarea plafonării sau eliminarea ei pentru alimentele de bază este o decizie care se va lua săptămâna viitoare, a declarat joi seară premierul Ilie Bolojan, care așteaptă o decizie la nivelul coaliției de guvernare.

Un candidat la șefia PSD spune că „guvernarea era şi mai coerentă” dacă social-democrații nu intrau în coaliție
Stiri Politice
Un candidat la șefia PSD spune că „guvernarea era şi mai coerentă” dacă social-democrații nu intrau în coaliție

Titus Corlăţean afirmă că PSD nu trebuia să intre la guvernare și propune o pauză de șase-nouă luni pentru reorganizare. Senatorul acuză conducerea că a „vândut iluzii” membrilor de partid și critică amânarea Congresului, care ar slăbi formațiunea.

Recomandări
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază.

Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%
Stiri actuale
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Septembrie 2025

46:15

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28