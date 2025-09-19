Ilie Bolojan: „Se ajunsese ca peste 62% dintre elevi să ia burse. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli”

Premierul Ilie Bolojan susţine că impactul bugetar al măsurilor luate în domeniul educaţiei este de patru-cinci miliarde de lei pe an, el invocând faptul că se ajunsese ca anul trecut peste 60 la sută dintre elevi să primească burse.

Întrebat, joi seară, la Euronews România, despre impactul măsurilor din educaţie asupra bugetului şi dacă nu acum ar fi fost momentul oportun pentru o reformă în educaţie, Ilie Bolojan a explicat că impactul pe educaţie este la nivelul a ”patru-cinci miliarde de lei pe an”.

”Acest impact este dat, pe de o parte, de reducerea numărului de posturi care erau acoperite de plata cu ora, aproximativ 15.000 de posturi în această situaţie, de reducerea degrevărilor, deci directorii, inspectorii, aproximativ 10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât 2-4 ore. Acum vor preda zece ore”, a explicat Bolojan.

Acesta s-a referit şi la reducerea burselor: ”Vorbim şi de reducerea burselor unde am ajuns în nişte situaţii aberante. Eram în 2021, de exemplu, cu un volum de burse de sub 200 de milioane de lei, deci aproximativ 40 de milioane de euro şi patru la sută dintre cei puţin peste trei milioane elevi. După trei ani de zile, în 2024, am ajuns ca 62 la sută din elevii din România să ia burse”.

Potrivit premierului, numărul elevilor în România era în descreştere, dar tot mai mulţi elevi luau burse.

”Luau 62 la sută, deci 1,4 milioane, iar nivelul burselor totale ajunsese la aproape un miliard de euro, 4.7 miliarde lei. Ori nu este posibil, nu poţi să creşti în trei ani de 25 de ori suma de burse. Sau să acorzi burse inclusiv pe perioada de vară, de exemplu, studenţilor, pentru că nu se acordă nicăieri. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli cât timp nu aveam aceşti bani. Nu eram pe excedente bugetare, nu era o situaţie deosebită ca să spunem «da, ne putem permite». Şi eu aş fi dorit să dăm burse la toată lumea dacă se poate. Dar iei banii aceia împrumut şi pentru ei plăteşti dobânzi mari, an de an. Gândiţi-vă că doar dobânzile înseamnă, practic, o autostradă spre Moldova într-un an”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

