Ministerul Educației a anunțat schimbările la evaluările de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Noi cerințe pentru elevi

Ministerul Educaţiei anunţă miercuri modificări în metodologia evaluărilor naţionale de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru a pune accent pe aspecte concrete.

”Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a pentru anul şcolar 2025 - 2026, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 6.405/23.09.2025 (transmis spre publicare în Monitorul Oficial), aduce două inovaţii în beneficiul copiilor”, anunţă, miercuri, Ministerul Educaţiei.

Sursa citată a precizat că elementele de noutate în raport cu anii anteriori sunt reprezentate de:

(1) cerinţa ca sarcinile de evaluare/itemii testelor ce vor fi administrate elevilor aflaţi la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a să vizeze mai accentuat aspecte concrete (cunoştinţe, deprinderi, atitudini, valori), aplicabile, conectate la viaţa de zi cu zi a elevilor;

(2) posibilitatea de a extinde competenţele evaluate pentru o relevanţă curriculară mai mare.

”De asemenea, s-a accentuat rolul formativ al acestor evaluări prin impactul asupra şcolii şi asupra educaţiei personalizate la nivelul fiecărui copil (inclusiv cu implicarea părinţilor în asimilarea comprehensivă a rezultatelor)”, precizează sursa citată.

Ce va apărea în premieră

Ministerul Explică faptul că în acest an, ca proiect pilot, vor fi folositi itemi care vizează competenţe de alfabetizare funcţională cu aplicaţii practice, inclusiv din alte arii curriculare.

”În acest mod, evaluările vor reflecta noua abordare curriculară prin care subiectele vizează şi aspectele concrete ale aplicării în viaţa elevilor de zi cu zi a cunoştinţelor, deprinderilor, atitudinilor şi valorilor construite în procesul de învăţare. Extinderea, prin evaluare/testare a competenţelor evaluate, în direcţia noii logici a învăţării, cu focalizare pe aplicare şi transfer în contexte noi a cunoştinţelor, pe mobilizarea cunoştinţelor pentru rezolvare de situaţii-problemă, pe formulare de opinii şi argumentare ca antrenare a gândirii critice aplicate şi dincolo de disciplinele şcolare, în învăţarea pentru viaţă, va furniza date, informaţii obiective atât profesorilor de la clasă, cât şi unităţii de învăţământ, fundamentând feedbackul personalizat către elev, către părinte şi către comunitatea educaţională”, au mai transmis reprezentaţii ministerului.

Potrivit instituţiei citate, ”această abordare sistematică, graduală, adaptată nivelului de vârstă al elevilor, ţinteşte nu doar rezultate şi o mai bună performanţă sistemică la studiile comparative internaţionale la care participă România (de ex.: OECD-PISA, IEA-TIMSS, IEA-PIRLS etc.), ci şi concentrarea programatică pe responsabilizarea pentru propria învăţare, pe conştientizarea punctelor tari şi a celor ce necesită efort pentru propria dezvoltare, pentru atingerea propriului potenţial, pe internalizarea principiului învăţării pe tot parcursul vieţii, pe orientarea către o carieră şi o viaţă împlinită”.

