Ministerul Educației a anunțat schimbările la evaluările de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Noi cerințe pentru elevi

Stiri Educatie
24-09-2025 | 15:11
elevi
protv.ro

Ministerul Educaţiei anunţă miercuri modificări în metodologia evaluărilor naţionale de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru a pune accent pe aspecte concrete.

autor
Aura Trif

”Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a pentru anul şcolar 2025 - 2026, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 6.405/23.09.2025 (transmis spre publicare în Monitorul Oficial), aduce două inovaţii în beneficiul copiilor”, anunţă, miercuri, Ministerul Educaţiei.

Sursa citată a precizat că elementele de noutate în raport cu anii anteriori sunt reprezentate de:

(1) cerinţa ca sarcinile de evaluare/itemii testelor ce vor fi administrate elevilor aflaţi la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a să vizeze mai accentuat aspecte concrete (cunoştinţe, deprinderi, atitudini, valori), aplicabile, conectate la viaţa de zi cu zi a elevilor;

(2) posibilitatea de a extinde competenţele evaluate pentru o relevanţă curriculară mai mare.

Citește și
Daniel David
Daniel David, după amenințările primite de mai multe școli din țară: Prezenţa poliţiei şi jandarmilor va fi crescută

”De asemenea, s-a accentuat rolul formativ al acestor evaluări prin impactul asupra şcolii şi asupra educaţiei personalizate la nivelul fiecărui copil (inclusiv cu implicarea părinţilor în asimilarea comprehensivă a rezultatelor)”, precizează sursa citată.

Ce va apărea în premieră

Ministerul Explică faptul că în acest an, ca proiect pilot, vor fi folositi itemi care vizează competenţe de alfabetizare funcţională cu aplicaţii practice, inclusiv din alte arii curriculare.

”În acest mod, evaluările vor reflecta noua abordare curriculară prin care subiectele vizează şi aspectele concrete ale aplicării în viaţa elevilor de zi cu zi a cunoştinţelor, deprinderilor, atitudinilor şi valorilor construite în procesul de învăţare. Extinderea, prin evaluare/testare a competenţelor evaluate, în direcţia noii logici a învăţării, cu focalizare pe aplicare şi transfer în contexte noi a cunoştinţelor, pe mobilizarea cunoştinţelor pentru rezolvare de situaţii-problemă, pe formulare de opinii şi argumentare ca antrenare a gândirii critice aplicate şi dincolo de disciplinele şcolare, în învăţarea pentru viaţă, va furniza date, informaţii obiective atât profesorilor de la clasă, cât şi unităţii de învăţământ, fundamentând feedbackul personalizat către elev, către părinte şi către comunitatea educaţională”, au mai transmis reprezentaţii ministerului.

Potrivit instituţiei citate, ”această abordare sistematică, graduală, adaptată nivelului de vârstă al elevilor, ţinteşte nu doar rezultate şi o mai bună performanţă sistemică la studiile comparative internaţionale la care participă România (de ex.: OECD-PISA, IEA-TIMSS, IEA-PIRLS etc.), ci şi concentrarea programatică pe responsabilizarea pentru propria învăţare, pe conştientizarea punctelor tari şi a celor ce necesită efort pentru propria dezvoltare, pentru atingerea propriului potenţial, pe internalizarea principiului învăţării pe tot parcursul vieţii, pe orientarea către o carieră şi o viaţă împlinită”.

Șofer de 76 de ani, reținut pentru violență în trafic. Ar fi lovit și urmărit o femeie

Sursa: News.ro

Etichete: scoala, elevi, ministerul educatiei, test, evaluare,

Dată publicare: 24-09-2025 15:11

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Daniel David, după amenințările primite de mai multe școli din țară: Prezenţa poliţiei şi jandarmilor va fi crescută
Stiri Educatie
Daniel David, după amenințările primite de mai multe școli din țară: Prezenţa poliţiei şi jandarmilor va fi crescută

Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă, în legătură cu mesajele de ameninţare primite de zeci de şcoli din mai multe judeţe, că acestea sunt, într-adevăr, „foarte grave”, dar că este important ca lumea să nu se panicheze.

Elevi români au primit premii speciale la concursul european al tinerilor oameni de știință de la Riga
Stiri Educatie
Elevi români au primit premii speciale la concursul european al tinerilor oameni de știință de la Riga

Două echipe formate din elevi din România, au obţinut premii speciale la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Ştiinţă, desfăşurat la Riga, în Letonia, anunţă Ministerul Educaţiei.

 

Discuție online între ministrul Educației și tineri despre burse și transport gratuit. Reacția studenților la final
Stiri Educatie
Discuție online între ministrul Educației și tineri despre burse și transport gratuit. Reacția studenților la final

Într-o întâlnire cu studenți din toată țara, ministrul Educației a încercat să găsească soluții pentru cele mai importante probleme ale tinerilor: bursele și beneficiile de transport.

Recomandări
Premierul Rep. Moldova a dezvăluit metodele folosite de ruși pentru a influența alegerile: „Un asediu asupra ţării noastre”
Stiri Politice
Premierul Rep. Moldova a dezvăluit metodele folosite de ruși pentru a influența alegerile: „Un asediu asupra ţării noastre”

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat, miercuri, imixtiunile Rusiei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, el precizând că este “un asediu asupra ţării” şi explicând metodele folosite de ruşi.

CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă
Stiri actuale
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O'Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării”
Stiri actuale
NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O'Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării”

Să nu vă plângeți când o să vă doborâm avioanele cu care încălcați spațiul aerian al statelor NATO!” Avertismentul a fost adresat Rusiei de șeful diplomației poloneze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28