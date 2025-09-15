Elevi din Galați învață într-o școală aflată încă în șantier. Părinții au fost chemați la curățenie, deși primăria are bani

La o săptămână de la deschiderea oficială a școlii, copiii dintr-o unitate de învățământ din Galați sunt nevoiți să suporte schelele și materialele de construcție.

Mai mult, din pereții de pe holuri ies numeroase cabluri care ar putea reprezenta un risc pentru siguranța elevilor. Pentru ca tabloul să fie complet, părinții au fost chemați la curățenie, chiar dacă primăria are bani pentru pregătirea claselor.

Școala Dan Barbilian din Galați arată mai mult ca un șantier, chiar dacă orele au început pe 8 septembrie. Unii părinți nemulțumiți, au făcut publice încă de săptămână trecută câteva fotografii în care se vede că au fost chemați la școală pentru curățenie. Pe pereții holurilor atârnă cabluri, nu se știe cât de periculoase.

O curte interioară micuță arată mai degrabă ca un depozit de materiale. Lucrările par a fi departe de încheiere, deși toate termenele afișate pe panourile cu sursele de finanțare din fonduri europene au fost de multe luni depășite. Directoarea școlii spune că toată lumea face eforturi pentru ca elevilor să le fie bine și că părinții ar fi venit din proprie inițiativă să ajute la curățenie.

Florentina Epure, dir. Școlii Dan Barbilian, Galați: „Este vorba despre a șterge băncile de praf, despre a le așeza într-un mod, ca știți că sălile au fost eliberate de bănci. Acum noi a trebuit să le cărăm, inclusiv noi. Vi se pare normal să facă părinții acest lucru, în loc să facă o firmă specializată? Pentru că sunt bani pentru acest lucru. Noi am vrut să nu creștem cheluielile”.

Părinții se feresc să vorbească despre șantierul din școală pentru că nu vor ca tocmai copiii lor să aibă de suferit. Nimănui nu îi convine, însă, că s-a ajuns aici.

Bunică: „Trebuia să fie gata. E periculos, ei sunt și mici, sunt clasa zero."

În școala Dan Barbilian au fost băgați bani din două proiecte europene, în total aproximativ 5 milioane de euro. Primul a fost încheiat, iar pe al doilea proiect l-a prins începutul de an școlar cu schelele agățate de pereți.

Petrica Pațilea, purt de cuv. al primăriei Galați: „Urmează să se încheie la sfârșitul lunii noiembrie, Primăria susține financiar aceste intervenții”.

Cu toate acestea, conducerea școlii nu ar fi cerut bani pentru curățenie și ar fi preferat să îi cheme în sprijin pe părinți. Reprezentanții constructorului, aflați în pauza de masă, au refuzat să comenteze situația.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













