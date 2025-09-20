Elevi români au primit premii speciale la concursul european al tinerilor oameni de știință de la Riga

20-09-2025 | 19:28
Două echipe formate din elevi din România, au obţinut premii speciale la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Ştiinţă, desfăşurat la Riga, în Letonia, anunţă Ministerul Educaţiei.

 

România a obţjnut două premii speciale la cea de-a 36-a ediţie a concursului EUCYS (Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Ştiinţă), care a avut loc în Riga, în Letonia, în perioada 15-20 septembrie, potrivit Ministerului Educaţiei.

Echipa formată din Alexandru Simedrea şi Christian Matei Cazacu a fost recompensată cu oportunitatea de a participa ca finalistă la Regeneron ISEF 2026 din Phoenix, Arizona.
Echipa formată din Sebastian Florin Tănase şi Dragoş Babuşanu a primit ca premiu European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH un stagiu de o săptămână la sediul din Schenefeld (metropola Hamburg) (European XFEL).

Participarea la EUCYS se face în urma unei selecţii la nivel naţional. La această ediţie, din România au participat 6 elevi cu 3 proiecte, calificate prin Olimpiada Naţională de Creativitate Ştiinţifică:

- Analiza propagării undelor electromagnetice folosind microcontrolere (categoria Fizică). Autori: Vlad Pavel Geleriu şi Tudor Nicolae Grama, de la Colegiul Naţional ”Octavian Goga” Sibiu.

- DIFFY - Un sistem de transmisie mecanică cu contact continuu pentru optimizarea aplicaţiilor robotizate cu un număr limitat de motoare (categoria Inginerie). Autori: Sebastian Florin Tănase şi Dragoş Babuşanu, de la Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil” Iaşi.

- Kivy - Implementarea complexă a reţetelor pentru generare, recuperare şi analiză nutriţională printr-un sistem pentru interacţiunea augmentată a suprafeţei (Categoria Computing): Autori: Alexandru Simedrea şi Christian Matei Cazacu, de la Colegiul Naţional de Informatică ”Grigore Moisil” Braşov.

Evenimentul de la Riga a reunit aproximativ 150 de elevi preocupaţi de ştiinţă, din 40 de ţări din Europa, Asia, America de Nord şi de Sud. Competiţia este organizată de Comisia Europeană în colaborare cu organizatorul naţional din ţara gazdă - anul acesta, Agenţia de Stat pentru Dezvoltare a Educaţiei din Letonia.

Coordonatorul lotului României şi reprezentatul EUCYS pentru România a fost prof. dr. ing. L. Dan Milici. Pregătirea lotului pentru această competiţie a avut loc la Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava, cu cercetători şi cadre didactice sucevene, Universitatea din Suceava fiind iniţiatoarea Olimpiadei Naţionale de Creativitate Ştiinţifică şi organizatoarea fazei naţionale, alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Societatea Ştiinţifică Cygnus. Coordonarea organizării pregătirii lotului a fost asigurată de Nagy Elisabeta Ana, inspector MEC.

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale - fazele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii. Felicitări elevilor şi profesorilor care i-au pregătit, precum şi tuturor celor ce susţin performanţa în educaţie!”, au transmis reprezentanţii ministerului.

