Ministrul Investițiilor, apel către părinți să cheltuie cei 500 de lei virați pentru copiii defavorizați. Expiră pe 31 august

17-08-2025 | 20:56
elevi
Shutterstock

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi, privind fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025, arătând că acestea mai pot fi utilizate doar până la 31 august.

Cristian Anton

Ministrul precizează că peste 670.000 de copii din familii vulnerabile au beneficiat de sprijinul european, destinat achiziţionării de rechizite şi materiale necesare pentru şcoală şi grădiniţă.

Ministrul atrage atenţia că mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă, fiind vorba în total de aproximativ 33 milioane lei.

”Apel către părinţi: fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025 mai pot fi utilizate doar până la 31 august 2025. Peste 670.000 de copii din familii vulnerabile au beneficiat de acest sprijin european, destinat achiziţionării de rechizite şi materiale necesare pentru şcoală şi grădiniţă”, spune ministrul Dragoş Pîslaru pe Facebook.

El precizează că totuşi, mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă.

ParentED Fest
Elevii români petrec de aproape două ori mai multe ore făcând teme decât elevii din țările nordice

Banii necheltuiți vor fi retrași automat

”Este vorba în total de aproximativ 33 milioane RON. Banii rămaşi necheltuiţi după data limită vor fi retraşi automat şi nu vor mai putea fi folosiţi”, menţionează Pîslaru.

Ministrul mai arată că aceste tichete sociale, finanţate din fonduri europene prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială, reprezintă o investiţie directă în educaţia copiilor noştri, în viitorul lor şi în reducerea abandonului şcolar.

”Fac un apel către părinţi să valorifice aceste resurse în următoarele două săptămâni, astfel încât banii respectivi să nu se piardă. Programul va continua şi în anul şcolar 2025/2026, sumele urmând a fi transferate pe carduri în perioada septembrie–octombrie 2025”, transmite ministrul Investiţiilor.

Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Sursa: News.ro

Dată publicare: 17-08-2025 20:56

