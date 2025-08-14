Școlile cu mai puțin de 500 de elevi vor fi comasate. Aproape 8% din unitățile de învățământ vor fi arondate altor unități

Un număr de 850 școli se reorganizează în anul școlar 2025-2026. Peste 500 vor fi arondate altora mai mari, iar restul fuzionează, a anunțat Ministerul Educației.

„Urmare a procesului de reorganizare, 507 unități școlare cu personalitate juridică (aprox. 8,1% din numărul total de unități cu personalitate juridică existente) devin structuri școlare arondate altor unități”, se precizează în comunicatul instituției.

Decizia vine după ce, potrivit unei analize inițiale, circa 850 de unități nu îndeplineau pragul minim de elevi sau preșcolari prevăzut de lege. Reorganizarea s-a realizat prin fuziuni între școli aflate în aceeași situație sau prin arondarea acestora la unități care respectă deja pragul legal.

„Această schimbare de statut juridic nu presupune închiderea fizică a unitățlor de învățământ, nu obligă la relocarea activităților educaționale și nu implică renunțarea la posturile existente, cu excepția celui de director din unitatea fără personalitate juridică”, se mai precizează în comunicat.

Autoritățile locale au avut posibilitatea să păstreze cel puțin o școală cu personalitate juridică în fiecare unitate administrativ-teritorială. Potrivit ministerului, reorganizarea va contribui la reducerea fragmentării rețelei școlare și la o mai bună stabilire a normelor didactice.

„Reiterăm faptul că absolut toate acțiunile care vizează reorganizarea rețelei școlare au ca numitor comun interesul superior al copilului și asigurarea unei educații incluzive de calitate, în contextul restrictiv impus de criza fiscal-bugetară”, se arată în comunicatul Ministerului Educației și Cercetării.

Ministerul va comunica în mod constant în privința procesului de reorganizare a rețelei școlare - pe măsură ce acest proces se finalizează în județe și se actualizează informațiile.

La începutul lunii, Inspectoratele școlare și primăriile au raportat Ministerului care sunt școlile propuse să fuzioneze cu altele, de dimensiuni similare sau să fie absorbite de școli mai mari. După aprobarea comasării, schemele de personal didactic, auxiliar și administrativ vor fi unificate. Până la startul noului an școlar, vor fi mutate fizic în sediile noi arhiva și activele școlii dispărute.

