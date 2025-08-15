Cât timp mai este valabilă suma de 500 de lei acordată pentru sprijinul educațional. Sunt peste 670.000 de beneficiari

Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025, reamintește părinţilor Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), şi Ministerul Educaţiei.

După acest termen, sumele vor fi retrase automat din conturi.

„Termenul limită menționat este reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru luarea unor măsuri în domeniul educației, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, sumele care nu vor fi utilizate până la data de 31 august 2025 vor fi retrase automat din conturi de către emitenții cardurilor și nu vor mai putea fi folosite de către beneficiari. În acest context, MIPE și Ministerul Educației și Cercetării fac un apel către părinți să achiziționeze din timp rechizitele necesare pentru viitorul an școlar, valorificând fondurile europene alocate pentru a susține educația copiilor”, se arată în comunicatul de presă.

Aproximativ 670.000 de preşcolari şi elevi au beneficiat de acest ajutor, destinat achiziţionării de rechizite şi altor produse necesare frecventării şcolii şi grădiniţe.

