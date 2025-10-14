Ministerul Educației dă ”lecții” profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează

14-10-2025 | 13:07
Profesori
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis marţi că nu au fost diminuate salariile profesorilor, ci este vorba despre calculul "unitar" al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi din acest an.

Cristian Anton

Sindicaliştii din educaţie au susţinut că se înregistrează o diminuare a salariilor care se cuvin personalului didactic de predare şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control.

"Prin ordonanţe ale Guvernului privind măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru fundamentarea bugetului consolidat anual, începând cu 2019, succesiv, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018. Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii - la salariul de bază, ci includea şi gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz, ceea ce a presupus o acordare a acestuia pe principiul 'spor la spor'. Astfel, de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, personal didactic cu aceeaşi încadrare avea valori diferite ale acestui spor, cuantumul mai mare avându-l personalul ce avea în plată şi gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz", a explicat MEC.

Potrivit sursei citate, în urma verificărilor efectuate de Curtea de Conturi, sporul se calculează la salariul de bază stabilit conform Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna septembrie, rezultând acelaşi cuantum al sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru toţi salariaţii care au acelaşi grad didactic, vechime în învăţământ/muncă, studii. 

Criză de profesori tineri în România. Școlile tehnologice și liceele sunt cele mai afectate

Daniel David cere un pact politic pentru „Deceniul Educaţiei” cu creşteri anuale de buget şi salarii decente pentru profesori
Daniel David cere un pact politic pentru „Deceniul Educaţiei” cu creşteri anuale de buget şi salarii decente pentru profesori

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a reiterat că România are nevoie de un pact pentru "Deceniul Educaţiei şi Cercetării", care să fie asumat de "factorul politic".

Criză de profesori tineri în România. Școlile tehnologice și liceele sunt cele mai afectate
Criză de profesori tineri în România. Școlile tehnologice și liceele sunt cele mai afectate

Media de vârstă a cadrelor didactice a crescut constant în ultimul deceniu, iar deficitul de profesori tineri s-a adâncit la gimnaziu și liceu.

Mesajul ministrului Educației către profesori, după aplicarea măsurilor fiscale: „Salariile rămân neschimbate”
Mesajul ministrului Educației către profesori, după aplicarea măsurilor fiscale: „Salariile rămân neschimbate”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că plata cu ora costa 2,7 miliarde lei anual, iar după modificarea normei didactice salariile profesorilor rămân neschimbate.

Profesorii vor continua protestele, după ce au boicotat prima zi de școală. „Greva generală nu este exclusă”
Profesorii vor continua protestele, după ce au boicotat prima zi de școală. „Greva generală nu este exclusă”

Pentru mii de profesori din toată țara, sala de clasă a fost, luni, Piața Victoriei. În loc să-și întâmpine elevii în prima zi de școală, au protestat împotriva schimbărilor recente, introduse în sistemul de educație, prin legea 141.  

Sindicalist din Educație, atac la guvernul Bolojan: „motivul ascuns, acela de distrugere a învățământului preuniversitar”
Sindicalist din Educație, atac la guvernul Bolojan: „motivul ascuns, acela de distrugere a învățământului preuniversitar”

În contextul grevei de luni, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, a lansat sâmbătă un apel urgent către profesori, solicitând solidaritate în fața măsurilor de austeritate din educație.

