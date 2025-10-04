Ministerul Educaţiei, despre diferența de 14.000 de posturi față de anul trecut: Nu au fost desființate

Stiri Educatie
04-10-2025 | 10:38
elevi, profesori
Profimedia

Ministerul Educaţiei a transmis că nu au fost anulate posturi de titulari în învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2025 – 2026, după ce în spaţiul public au apărut informaţii că se desfiinţează peste 14.000 de posturi de profesori.

autor
Lorena Mihăilă

Instituţia susţine că diferenţa faţă de numărul de posturi de anul trecut este dată de reducerea posturilor ocupate temporar în regim de plata cu ora.

Ministerul Educaţiei a spus dezbaterii publice proiectul unei Hotărâri pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 731/2024 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin care se actualizează şi stabileşte numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2025 – 2026.

Potrivit documentului, numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învăţământul special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, este de 293.852 de posturi”.

„Diferenţa între numărul total de posturi din anul şcolar 2024 - 2025 (prevăzut în Anexa 4 a HG 731/2024) şi numărul total de posturi propus pentru acest an şcolar este dată de reducerea cu aproape 50% a posturilor ocupate temporar in regim de plata cu ora, în condiţiile aplicării măsurilor fiscal-bugetare”, a transmis, vineri seară, Ministerul Educaţiei, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că, în schimb, a crescut - cu circa 3% - numărul de norme ocupate cu profesori titulari, în timp ce numărul de norme ocupate pe perioadă determinată (cu profesori suplinitori calificaţi) a rămas relativ constant.

„Aşadar, nu au fost anulate posturi de titulari în sistemul de învăţământ, ci doar norme libere, neocupate, orele din aceste norme fiind redistribuite în normele cadrelor didactice majorate cu cele 2 ore/săptămână”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.

Potrivit publicației Edupedu, peste 14.000 de posturi de profesori vor fi desfiinţate, după cum prevede proiectul de hotărâre publicat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării joi, 2 octombrie 2025.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: profesori, ministerul educatiei,

Dată publicare: 04-10-2025 10:32

