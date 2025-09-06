Sindicalist din Educație, atac la guvernul Bolojan: „motivul ascuns, acela de distrugere a învățământului preuniversitar”

06-09-2025 | 22:03
Simion Hăncescu
Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

În contextul grevei de luni, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, a lansat sâmbătă un apel urgent către profesori, solicitând solidaritate în fața măsurilor de austeritate din educație.

Mihai Niculescu

Liderul sindical avertizează că sistemul educațional românesc traversează cea mai grea perioadă din ultimii 35 de ani.

Critici dure la adresa Legii 141/2025

În apelul postat pe Facebook, Hăncescu critică măsurile luate prin Legea 141/2025, susținând că acestea au fost adoptate fără un studiu de impact și fără să se țină cont de efectele dăunătoare asupra sistemului educațional, transmite news.ro.

„Sistemul educațional traversează cea mai grea perioadă, din ultimii 35 de ani, din cauza măsurilor luate prin Legea 141/2025. Aceste măsuri au fost luate fără să se facă un studiu din impact și fără să aibă în vedere că urmările acestor măsuri pot avea efecte extrem de dăunătoare asupra acestui sistem vital pentru o națiune. Cei care au de pierdut sunt în egală măsură elevii dar și cadrele didactice", a declarat președintele FSLI.

Acuzații de nepăsare față de educație

Liderul sindical acuză guvernul și partidele politice de nepăsare față de sistemul educațional. „Măsurile de-a dreptul cinice luate de Guvernul Bolojan, cu acceptul unanim al partidelor politice care susțin actualul guvern, nu fac altceva decât să arunce învățământul românesc cu 15-20 de ani în urmă, aceasta fiind încă o dovadă că clasa politică din România nu a dat și nu dă doi bani pe sistemul educațional", a afirmat Hăncescu.

Hăncescu: se urmărește distrugerea învățământului de stat

Președintele FSLI susține că adevăratul motiv al măsurilor de austeritate ar fi distrugerea învățământului preuniversitar de stat, nu lipsa de fonduri. „Trebuie să conștientizăm că aceste măsuri sunt cu bătaie lungă, motivul ascuns fiind acela de distrugere a învățământului preuniversitar de stat și nicidecum argumentul că nu sunt bani suficienți pentru acoperirea salariilor și burselor în învățământ, până la finalul acestui an", a declarat liderul sindical.

Apel la proteste continue

Hăncescu îndeamnă cadrele didactice să continue protestele până la abrogarea măsurilor de austeritate, avertizând că altfel se vor lua și alte măsuri împotriva profesorilor.

„Avem datoria să continuăm protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua și alte măsuri împotriva cadrelor didactice. Neimplicarea noastră masivă va fi tradusă de guvernanți simplu: pe ei îi putem controla, lor le putem închide gura!", a subliniat președintele FSLI.

Marșul Educației din 8 septembrie

Primul mare protest este Marșul Educației din București, programat pentru 8 septembrie, iar liderul sindical a solicitat implicarea masivă a cadrelor didactice în boicotarea deschiderii anului școlar.

„Trebuie să arătăm că suntem uniți, pentru a ne recâștiga demnitatea călcată în picioare de cei care sunt acum la putere. Dacă fiecare cadru didactic este conștient de gravitatea situației și de necesitatea implicării în boicotarea deschiderii anului școlar și în protestele următoare, atunci distrugerea învățământului nu va fi garantată!", a concluzionat liderul sindical.

Sursa: News.ro

Școlile cu mai puțin de 500 de elevi vor fi comasate. Aproape 8% din unitățile de învățământ vor fi arondate altor unități
Stiri Educatie
Școlile cu mai puțin de 500 de elevi vor fi comasate. Aproape 8% din unitățile de învățământ vor fi arondate altor unități

Un număr de 850 școli se reorganizează în anul școlar 2025-2026. Peste 500 vor fi arondate altora mai mari, iar restul fuzionează, a anunțat Ministerul Educației.

Sindicaliştii din educaţie strâng semnături împotriva legii austerităţii: Nu faci învăţământ european cu costuri dâmboviţene
Stiri Educatie
Sindicaliştii din educaţie strâng semnături împotriva legii austerităţii: Nu faci învăţământ european cu costuri dâmboviţene

Federaţiile sindicale din educaţie au anunțat că strâng semnături pentru a promova o iniţiativă legislativă.

Sindicaliștii din Educație cer demisia ministrului Daniel David: „A lovit în sistemul de învăţământ şi în salariaţi”
Stiri actuale
Sindicaliștii din Educație cer demisia ministrului Daniel David: „A lovit în sistemul de învăţământ şi în salariaţi”

Sindicaliștii din învățământ cer demisia ministrului Daniel David și anunță pichetarea sediului ministerului, începând de miercuri.

Sindicaliştii din învăţământ solicită sprijinul lui Nicuşor Dan: Măsurile de ”eficientizare” pot afecta calitatea educaţiei
Stiri Politice
Sindicaliştii din învăţământ solicită sprijinul lui Nicuşor Dan: Măsurile de ”eficientizare” pot afecta calitatea educaţiei

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” solicită sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan.

Disputa dintre sindicaliștii din învățământ și Guvern: „măsurile adoptate sunt haotice și chiar iresponsabile”
Stiri Educatie
Disputa dintre sindicaliștii din învățământ și Guvern: „măsurile adoptate sunt haotice și chiar iresponsabile”

Sindicatele din învăţământ îşi declară, joi, nemulţumirea faţă de măsurile adoptate de Guvern despre care susţin că sunt „haotice şi chiar iresponsabile” şi vor conduce la un haos general.

 

Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie”
Stiri Educatie
Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie”

Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală!”, transmit șefii sindicatelor din Educație.

Trafic dificil la început de an școlar, în Capitală. Șantierele din oraș obligă șoferii să ocolească străzile
Stiri actuale
Trafic dificil la început de an școlar, în Capitală. Șantierele din oraș obligă șoferii să ocolească străzile

Începutul de an școlar va înmulți și mașinile din trafic. În Capitală, de pildă, multe zone sunt în șantier, așa că în drumul către școală unii părinți vor fi nevoiți să schimbe ruta sau să facă slalom printre utilaje și indicatoare.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă

Un tată și unul dintre fii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.

