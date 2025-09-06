Sindicalist din Educație, atac la guvernul Bolojan: „motivul ascuns, acela de distrugere a învățământului preuniversitar”

În contextul grevei de luni, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, a lansat sâmbătă un apel urgent către profesori, solicitând solidaritate în fața măsurilor de austeritate din educație.

Liderul sindical avertizează că sistemul educațional românesc traversează cea mai grea perioadă din ultimii 35 de ani.

Critici dure la adresa Legii 141/2025

În apelul postat pe Facebook, Hăncescu critică măsurile luate prin Legea 141/2025, susținând că acestea au fost adoptate fără un studiu de impact și fără să se țină cont de efectele dăunătoare asupra sistemului educațional, transmite news.ro.

„Sistemul educațional traversează cea mai grea perioadă, din ultimii 35 de ani, din cauza măsurilor luate prin Legea 141/2025. Aceste măsuri au fost luate fără să se facă un studiu din impact și fără să aibă în vedere că urmările acestor măsuri pot avea efecte extrem de dăunătoare asupra acestui sistem vital pentru o națiune. Cei care au de pierdut sunt în egală măsură elevii dar și cadrele didactice", a declarat președintele FSLI.

Acuzații de nepăsare față de educație

Liderul sindical acuză guvernul și partidele politice de nepăsare față de sistemul educațional. „Măsurile de-a dreptul cinice luate de Guvernul Bolojan, cu acceptul unanim al partidelor politice care susțin actualul guvern, nu fac altceva decât să arunce învățământul românesc cu 15-20 de ani în urmă, aceasta fiind încă o dovadă că clasa politică din România nu a dat și nu dă doi bani pe sistemul educațional", a afirmat Hăncescu.

Hăncescu: se urmărește distrugerea învățământului de stat

Președintele FSLI susține că adevăratul motiv al măsurilor de austeritate ar fi distrugerea învățământului preuniversitar de stat, nu lipsa de fonduri. „Trebuie să conștientizăm că aceste măsuri sunt cu bătaie lungă, motivul ascuns fiind acela de distrugere a învățământului preuniversitar de stat și nicidecum argumentul că nu sunt bani suficienți pentru acoperirea salariilor și burselor în învățământ, până la finalul acestui an", a declarat liderul sindical.

Apel la proteste continue

Hăncescu îndeamnă cadrele didactice să continue protestele până la abrogarea măsurilor de austeritate, avertizând că altfel se vor lua și alte măsuri împotriva profesorilor.

„Avem datoria să continuăm protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua și alte măsuri împotriva cadrelor didactice. Neimplicarea noastră masivă va fi tradusă de guvernanți simplu: pe ei îi putem controla, lor le putem închide gura!", a subliniat președintele FSLI.

Marșul Educației din 8 septembrie

Primul mare protest este Marșul Educației din București, programat pentru 8 septembrie, iar liderul sindical a solicitat implicarea masivă a cadrelor didactice în boicotarea deschiderii anului școlar.

„Trebuie să arătăm că suntem uniți, pentru a ne recâștiga demnitatea călcată în picioare de cei care sunt acum la putere. Dacă fiecare cadru didactic este conștient de gravitatea situației și de necesitatea implicării în boicotarea deschiderii anului școlar și în protestele următoare, atunci distrugerea învățământului nu va fi garantată!", a concluzionat liderul sindical.

