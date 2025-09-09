Profesorii vor continua protestele, după ce au boicotat prima zi de școală. „Greva generală nu este exclusă”

09-09-2025 | 10:12
Pentru mii de profesori din toată țara, sala de clasă a fost, luni, Piața Victoriei. În loc să-și întâmpine elevii în prima zi de școală, au protestat împotriva schimbărilor recente, introduse în sistemul de educație, prin legea 141.  

autor
Adriana Stere,  Claudia Nițoi

Nemulțumiți de schimbări, protestatarii cer demisia ministrului Educației și amenință cu greva generală.

Manifestanții au străbătut centrul Bucureștiului, iar o delegație a intrat la discuții cu președintele Nicușor Dan.

Mii de profesori din toată țara au ajuns la ora 10, în fața Guvernului. Cer abrogarea legii privind măsurile de austeritate din educație, și vor ca ministrul educației să-și dea demisia.

Bărbat: „Eu sunt cadru didactic de 44 de ani. Atâta umilință și bătaie de joc n-am întâlnit în acești ani.”

Citește și
elevi scoala
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi"

Bărbat: „Situația în care ne aflăm e fără precedent în ultimii 35 de ani.”

Dascălii susțin că mărirea normei de lucru cu două ore pe săptămână, de la 18 la 20 de ore, îi va aduce la epuizare.

Efectele se răsfrâng și asupra elevilor, pentru că numărul maxim de cursanți din clase a fost mărit, până la 34, la nivel de liceu.

Peste 500 de școli au fost comasate. Așadar, tot atâtea posturi de directori au fost desființate. Dar au dispărut inclusiv biblioteci școlare, din școlile cu puțini copii.

Femeie: „E greu și nedrept. Înțelegem că e austeritate. E firesc toată lumea să strângă cureaua, dar nu noi cel mai mult din toată țara.”

În jurul prânzului, protestatarii au pornit către Palatul Cotroceni. Marșul pornit din Piața Victoriei a blocat podul Basarab.

Podul Basarab este plin de protestatari, iar coloana de manifestanți se întinde pe aproape doi kilometri.

Jandarmii estimează că în stradă sunt peste 30.000 de profesori veniți din toate colțurile țării.

În aceste momente, mulțimea se îndreaptă spre Palatul Cotroceni, unde o delegație a sindicatelor din educație urmează să fie primită de președintele României.

Sindicaliștii au stat două ore la discuții cu președintele Nicușor Dan și spun că nu exclud să intre în greva generală.

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”: „Președintele a luat act de solicitările noastre, prima solicitare fiind legată de demisia ministrului Daniel David, iar a doua fiind legată de abrogarea măsurilor care au fost asumate pe Legea 141. Referitor la primul punct, președintele Nicușor Dan nu s-a pronunțat în momentul de față, iar referitor la cel de-al doilea punct, cel legat de abrogarea măsurilor care au fost asumate pe Legea 141, domnia sa a propus o altă întâlnire cam peste cel mult 2 luni, ocazie cu care se va putea veni cu niște cifre exacte vizavi de impactul măsurilor asumate de guvernarea Bolojan. În funcție de acest impact, urmează să se analizeze și să se ia niște decizii. Vom continua acțiunile de protest până la atingerea celor două obiective, iar greva generală nu este exclusă.”

Profesorii le cer elevilor și părinților să îi susțină.

Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților:
Am venit să protestăm, suntem și noi, Federația Națională a Părinților, alături de cadrele didactice.”

Ministrul David a declarat tranșant că mitingul nu va anula măsurile deja introduse în învățământ, și că toți angajații din sistem ar trebui să își respecte angajamentul de a lucra în interesul copilului.

Reporter:„Întrebarea este ce facem după aceste proteste, care nu sunt noi. Vă sperie faptul că s-a pus pe tapet din nou ideea de grevă generală?

Daniel David, ministrul Educației: „Nu mă sperie, pentru că nu văd și nu cred că profesorii vor apela la acest lucru.”

Reporter: „Măsurile deja luate...?

Daniel David, ministrul Educației: „N-avem ce să dăm înapoi, nu se pot modifica. Ăsta este mesajul meu pentru toți oamenii din educație.”

Primele imagini cu fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova adus la DIICOT. Alexandru Bălan e acuzat de trădare

