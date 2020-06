Cum va arăta noul an școlar. Ce decizii ar putea lua ministrul Educației

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a afirmat că infrastructura şcolară nu permite, în acest moment, organizarea de cursuri respectând distanţa fizică de doi metri între persoane.

"Trebuie să ne gândim cum anume am putea pune în practică o astfel de situaţie, noi ar trebui să privim şi către celelalte state, cum anume au reuşit să realizeze acest lucru”, a declarat ministrul.

Întrebată duminică, la Digi 24, cum ar putea arăta viitorul an şcolar, Monica Anisie a răspuns că ministerul pe care îl conduce va căuta soluţii, afirmând că actuala infrastructură din sistemul de educaţie nu permite distanţarea fizică de doi metri între persoane, în cazul în care s-ar relua cursurile în şcoli, potrivit News.ro.

Cum se va derula anul școlar următor



"După ce vom încheia cu examenele naţionale trebuie deja să gândim scenariul pentru noul an şcolar şi de aceea, în funcţie de evoluţia epidemiologică la nivelul ţării noastre, va trebui să gândim măsurile cele mai bune pentru elevi şi pentru profesori şi aici includem şi această distanţare fizică. Este adevărat, infrastructura şcolară la acest moment nu oferă posibilitatea distanţării (...) şi de aceea trebuie să ne gândim cum anume am putea pune în practică o astfel de situaţie, dar trebuie să vă spun că noi ar trebui să privim şi către celelalte state, cum anume au reuşit să realizeze acest lucru şi de aceea la următoarea videoconferinţă pe care o voi avea cu miniştrii Educaţiei voi prezenta şi câteva dintre propunerile pe care le are România, dar voi asculta şi propunerile pe care le au ceilalţi miniştri”, a afirmat ministrul Educaţiei.

Întrebată ce au învăţat specialiştii din minister din modul în care s-au desfăşurat cursurile şcolare în ultimele luni, ministrul a răspuns că a învăţat "că se poate, se poate şi altfel decât ştiam până acum".