Răspunsul ministrului Educației atunci când a fost întrebat dacă va începe școala pe 8 septembrie. Apel către părinți

Stiri Educatie
04-09-2025 | 22:19
Daniel David
Inquam Photos / George Călin

Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis părinţilor să îşi ducă luni copiii la şcoală, el declarându-se optimist că vor începe cursurile, în ciuda nemulţumirilor profesorilor.

autor
Claudia Alionescu

Daniel David i-a îndemnat, joi seară, pe părinţi să îşi ducă luni copiii la şcoală, precizând că este în esenţa profesiei de dascăl să primeşti copilul în clasă.

”Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală. Esenţa unui profesor, că este sindicalist sau că este nesindicalist, când are un copil în faţa şcolii îl invită în şcoală şi în sala de clasă. E o chestie de morală, nu mă refer la aspectul legal”, a declarat ministrul Educaţiei, Daniel David.

El s-a arătat optimist că luni începe şcoala, în ciuda unor nemulţumiri care există în sistemul de învăţământ.

”Sunt optimist pentru faptul că vom începe luni şcoala, asta fără să anuleze, nemulţumirile pe care le văd în sistem, care vin şi din partea mea, poate o să le discutăm cândva. Sunt diverse forme de protest, unele mai implicite, altele mai explicite, dar şcoala începe luni”, a adăugat ministrul Educaţiei, într-o intervenție la Digi24, potrivit News.ro.

Citește și
Daniel David
Daniel David, despre 8 septembrie: Important e ca elevii să poată intra în clasă. Festivitățile și protestele țin de context

Protestul profesorilor în prima zi de școală

Federațiile din Educație au anunțat că pe 8 septembrie profesorii nu vor intra la ore, ci vor ieși în stradă. Sindicaliștii din educație sunt nemulțumiți de creșterea normei didactice, de comasarea unităților școlare și de reducerea plății cu ora, măsuri care, susțin aceștia, adâncesc criza din sistem.

"Protestul nostru este un protest pentru stoparea acestor măsuri abuzive, prin care arătăm că nu suntem de acord ca învăţământul şi cercetarea din România să fie în continuare subfinanţate şi desconsiderate. Trebuie să îi convingem pe guvernanţi că cheltuielile pentru educaţie sunt o investiţie, nu un cost. (...) Vă rugăm să înţelegeţi importanţa luptei noastre şi să ne fiţi alături, întrucât este în joc şi viitorul vostru, al tinerelor generaţii care se formează şi se vor forma în sistemul educaţional. Anul aceasta, pentru noi prima zi nu va avea aceeaşi însemnătate. Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală", susțin sindicaliştii.

Astfel, potrivit sindicaliștilor, pe 8 septembrie când începe noul an școlar, peste 30.000 de cadre didactice din toată țara vor să protesteze în București.

Putin: „Nu mai avem de-a face doar cu simple apeluri la pace. Se întrevede luminița de la capătul tunelului”

Sursa: News.ro

Etichete: scoala, elevi, parinti, daniel david,

Dată publicare: 04-09-2025 22:14

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
Daniel David: 2025 cred că este cel mai complicat an de după Revoluţie. Și sistemul de educaţie este lovit de aceste crize
Stiri Educatie
Daniel David: 2025 cred că este cel mai complicat an de după Revoluţie. Și sistemul de educaţie este lovit de aceste crize

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că 2025 este cel mai complicat an pentru România de după Revoluţia din 1989, având în vedere crizele politice şi cele economico-financiare pe care le traversăm.

Daniel David, despre 8 septembrie: Important e ca elevii să poată intra în clasă. Festivitățile și protestele țin de context
Stiri Educatie
Daniel David, despre 8 septembrie: Important e ca elevii să poată intra în clasă. Festivitățile și protestele țin de context

Ministrul Daniel David a declarat că, în prima zi de școală, este esențial ca elevii să poată ajunge în unitatea de învățământ și în sala de clasă, iar în ceea ce privește eventualele festivități sau proteste, acestea depind de contextul actual.

Începerea anului școlar 2025, sabotată de profesori. Unii dintre ei nu exclud intrarea în grevă
Stiri actuale
Începerea anului școlar 2025, sabotată de profesori. Unii dintre ei nu exclud intrarea în grevă

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a afirmat că probabil anul şcolar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie cu un boicot.

Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele
Stiri Educatie
Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

Ministerul Educației anunță o nouă schimbare, cu doar două săptămâni înainte de începerea noului an școlar. Astfel, instituția condusă de Daniel David modifică limitele pentru numărul de copii dintr-o clasă.

Ministrul Educației a făcut noi declarații despre începerea noului an școlar, pe 8 septembrie: „Probabil că va fi un boicot”
Stiri Educatie
Ministrul Educației a făcut noi declarații despre începerea noului an școlar, pe 8 septembrie: „Probabil că va fi un boicot”

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a afirmat, luni, că probabil anul şcolar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie cu un boicot.

Recomandări
În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem
Stiri Educatie
În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

După o lună de presiuni sindicale, guvernul le-a redat olimpicilor din sistemul preuniversitar bursele de merit, însă mulți elevi cu medii de peste 9,50 vor ieși de pe lista beneficiarilor.

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul
Stiri Justitie
Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

Judecătorii ÎCCJ contestă la CCR legea care îi va obliga să se pensioneze la 65 de ani. Magistrații susțin că resping orice tentativă de a slăbi independența justiției. Între timp, instanțele își continuă protestul și judecă doar urgențele.

Schema prin care agenții imobiliari încearcă să atragă clienți după majorarea TVA. Prețul apartamentelor, în creștere
Stiri actuale
Schema prin care agenții imobiliari încearcă să atragă clienți după majorarea TVA. Prețul apartamentelor, în creștere

Odată cu creșterea taxei pe valoare adăugată, tranzacțiile imobiliare au suferit modificări. Potrivit unei analize, interacțiunile dintre vânzători și cumpărători au scăzut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Septembrie 2025

50:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28