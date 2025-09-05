Ministrul Educaţiei își spune părerea despre temele făcute de elevi cu AI și are un sfat pentru profesori

Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că profesorii care constată că elevii şi-au făcut temele cu ajutorul inteligenţei artificiale ar trebui să-i verifice şi oral pe elevi.

Daniel David a afirmat, joi, că profesorii ar trebui să le vorbească deschis elevilor despre inteligenţa artificială, iar aceştia să recunoască dacă au făcut temele cu ajutorul acestui instrument.

”Să-i înveţe pe copii că inteligenţa artificială este un instrument pe care ei pot să-l folosească. Elevii să recunoască în lucrarea făcută că au lucrat cu un sistem de inteligenţă artificială, iar profesorii să verifice lucrarea nu în variantă scrisă, ci în examen oral. Chiar nu contează dacă ai lucrat-o singur sau ai lucrat-o cu inteligenţa artificială. Vreau să stau faţă în faţă cu tine cinci minute, să îţi pun 2-3 întrebări, să văd dacă într-adevăr ai înţeles lucrurile care sunt scrise acolo. Acesta este sfatul meu şi treptat vom merge în această direcţie şi în universităţi”, a explicat ministrul Educaţiei, Daniel David la un post tv, conform news.ro.

Întrebat dacă este un furt faptul că elevii apelează la inteligenţa artificială, dar nu recunosc apoi acest lucru, ministrul Daniel David a răspuns: ”Dacă nu precizează, sigur, într-un fel este furt, dar acum, pe de altă parte nu poţi să-i spui chiar furt pentru că inteligenţa artificială încă n-a fost definită ca un agent cu drepturi şi obligaţii. Dar corect este să recunoşti şi să spui, da, domnule, am lucrat, aşa cum eu, când lucrez cu un program de prelucrare statistică, de exemplu, în articolul ăla spun că am folosit programul de prelucrare X, Y sau Z”.

