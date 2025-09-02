Daniel David, despre 8 septembrie: Important e ca elevii să poată intra în clasă. Festivitățile și protestele țin de context

Ministrul Daniel David a declarat că, în prima zi de școală, este esențial ca elevii să poată ajunge în unitatea de învățământ și în sala de clasă, iar în ceea ce privește eventualele festivități sau proteste, acestea depind de contextul actual.

Daniel David a fost întrebat, marţi, cum va începe noul an şcolar.

”Fiecare director, comunitate şcolară, îşi va stabili activităţile. Ce este important, după mine, sigur, copiii să aibă acces la şcoală şi în sala de clasă. Că vor fi festivităţi, cât de festive vor fi festivităţile, că vor fi proteste în anumite zone, asta deja ţine de contextul în care suntem. Nu putem să nu recunoaştem că a fost o problemă pe care am avut-o de cele mai multe ori ca ministru în această perioadă”, a afirmat ministrul Educaţiei.

El a precizat că multe dintre propunerile pe care le-a primit nu plecau de la situaţia actuală, că nu sunt bani de salarii şi de burse până la finalul anului.

”Am primit foarte multe propuneri, sugestii, dar foarte mulţi refuzau să pornească de la premisele cheie, că nu sunt bani, că măsurile trebuie luate, fiindcă altfel nu avem salarii şi burse. Dacă acceptăm aceste premise, după aceea putem discuta diverse variante, dar dacă mi se fac propuneri care nu iau în calcul aceste premise, oricât de bine arată, poate că eu ies prost, că spun, nu pot să o implementez. Nu se poate implementa”, a explicat Daniel David.

Ministrul Educaţiei a transmis a aplicat toate propunerile care nu au fost constrânse de măsurile fiscal-bugetare.

”Toate propunerile care au ţinut de ordinul de ministru şi nu au fost constrânse de legea fiscal-bugetară şi au venit din sistem şi puteau fi aplicate, eu le-am aplicat. Cele care nu ieşeau din legea fiscal-bugetară, nu puteam modifica.... (...) Să ştiţi că şi în timpul discuţiei legii fiscal-bugetare, chiar dacă bătălia a fost mare în Parlament, fiindcă e o problemă financiară, nu că cineva dorea să reducă degrevările pur şi simplu şi acolo în timpul dezbaterilor în legea Fiscal-Bugetară feedback-urile trimise au dus la creşterea procentului de degrevare, că iniţial în prima variantă procentul era şi mai mic”, a mai declarat ministrul Educaţiei.

Boicotul profesorilor în prima zi de școală

Organizațiile studențești se alătură protestului din 8 septembrie al sindicatelor din învățământ, și își exprimă nemulțumirea față de măsurile de austeritate care vizează sistemul educațional.

Federațiile din Educație anunță că pe 8 septembrie profesorii nu vor intra la ore, ci vor ieși în stradă. Sindicaliștii din educație sunt nemulțumiți de creșterea normei didactice, de comasarea unităților școlare și de reducerea plății cu ora, măsuri care, susțin aceștia, adâncesc criza din sistem.

"Protestul nostru este un protest pentru stoparea acestor măsuri abuzive, prin care arătăm că nu suntem de acord ca învăţământul şi cercetarea din România să fie în continuare subfinanţate şi desconsiderate. Trebuie să îi convingem pe guvernanţi că cheltuielile pentru educaţie sunt o investiţie, nu un cost. (...) Vă rugăm să înţelegeţi importanţa luptei noastre şi să ne fiţi alături, întrucât este în joc şi viitorul vostru, al tinerelor generaţii care se formează şi se vor forma în sistemul educaţional. Anul aceasta, pentru noi prima zi nu va avea aceeaşi însemnătate. Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală", susțin sindicaliştii.

Astfel, potrivit sindicaliștilor, pe 8 septembrie când începe noul an școlar, peste 30.000 de cadre didactice din toată țara vor să protesteze în București.

De cealaltă parte, oficialii din Ministerul Educației susțin că nu peste tot în țară vor fi boicotate festivitățile de deschidere a anului scolar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













