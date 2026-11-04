Acesta consideră că situaţia este inadmisibilă pentru un sistem care îşi propune să ofere educaţie de calitate şi avertizează că măsurile legislative recente au făcut profesia didactică tot mai puţin atractivă, relatează News.ro.

George Purcaru a criticat efectele Legii 141, în emisiunea Viitor pentru România de la Prima News, citată de News.ro, arătând că majorarea normei didactice, modificările privind plata cu ora şi supraaglomerarea claselor au afectat atât profesorii, cât şi elevii. Reprezentantul FSLI a atras atenţia că lipsa personalului calificat este resimţită inclusiv în marile centre universitare, unde există situaţii în care studenţii ajung să predea în şcoli.

La dezbaterea de la Prima News a participat şi senatorul Ştefan Pălărie, preşedintele Comisiei pentru Învăţământ din Senat. Cei doi au discutat despre politizarea sistemului de educaţie, concursurile pentru funcţiile de conducere, evaluarea elevilor, violenţa din şcoli şi problemele de finanţare a învăţământului.

Politizarea sistemului şi concursurile pentru directori, între suspiciuni şi nevoia de competenţă

Unul dintre subiectele centrale ale discuţiei a fost politizarea învăţământului, în special în contextul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi al schimbărilor de la nivelul inspectoratelor şcolare.

Senatorul Ştefan Pălărie a criticat influenţa politică asupra numirilor din sistem, susţinând că meritul şi competenţa profesională trebuie să primeze în faţa apartenenţei politice. Acesta a atras atenţia şi asupra unor situaţii semnalate din teritoriu, în care candidaţi consideraţi valoroşi ar fi fost înlăturaţi din competiţie pentru că nu ar fi acceptat o anumită loialitate politică.

Ca posibilă soluţie, senatorul a propus revenirea la un mecanism bazat pe pregătirea şi selecţia unor profesionişti, printr-un corp de experţi care să ofere garanţii de competenţă pentru ocuparea funcţiilor de conducere. În acest context, a amintit de Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional, despre care a spus că a fost devalorizat prin coborârea standardelor de acces.

La rândul său, George Purcaru a subliniat că depolitizarea este o promisiune auzită de ani de zile, dar care nu s-a concretizat în practică. Reprezentantul FSLI a atras atenţia că fiecare schimbare politică aduce noi încercări de instalare a unor oameni în funcţii, în locul unei selecţii bazate pe competenţă.

George Purcaru a vorbit şi despre dificultatea de a atrage oameni către profesia didactică, inclusiv în marile centre universitare, unde există situaţii în care studenţii ajung să predea din cauza lipsei de personal calificat.

O altă problemă este atractivitatea funcţiilor de conducere. Purcaru consideră că este aproape imposibil ca un director să fie simultan un bun profesor, cu ore la clasă, şi un manager eficient al unei unităţi de învăţământ. În plus, pregătirea managerilor şcolari şi formarea continuă a cadrelor didactice trebuie regândite, nu reduse la obţinerea unor diplome.

Evaluarea elevilor şi violenţa şcolară, probleme care cer soluţii pe termen lung

În ceea ce priveşte evaluarea elevilor, Ştefan Pălărie a susţinut necesitatea unei formule care să valorizeze mai multe discipline, nu doar Limba română şi Matematica. Senatorul a vorbit despre posibilitatea unei noi evaluări naţionale în clasa a VI-a, care să contribuie la orientarea elevilor către filiera liceală potrivită aptitudinilor şi intereselor lor.

Ideea a fost susţinută şi de George Purcaru, care consideră că şcoala trebuie să evalueze cultura generală a elevului şi să ţină cont de abilităţile şi opţiunile acestuia.

Un alt subiect important a fost violenţa din şcoli. Senatorul Ştefan Pălărie a atras atenţia că simpla înăsprire a pedepselor nu reprezintă o soluţie suficientă. În opinia sa, intervenţia trebuie să fie una coordonată, prin implicarea psihologului şcolar, a dirigintelui, a DGASPC şi a familiei, inclusiv prin acordarea de sprijin social acolo unde este necesar.

George Purcaru a subliniat, la rândul său, că este nevoie de o toleranţă zero faţă de violenţă, indiferent dacă aceasta îi vizează pe profesori, elevi sau părinţi. Acesta a reclamat numărul insuficient de specialişti în şcoli şi a făcut distincţia între consilierul şcolar şi psihologul şcolar, solicitând mai multe resurse pentru sprijinul psihologic al copiilor.

În finalul emisiunii, discuţia s-a extins şi asupra problemelor studenţilor, de la creşterea costurilor vieţii şi a taxelor universitare până la dificultăţile legate de transport şi burse. Ştefan Pălărie a menţionat că, în urma unei analize la nivelul universităţilor, au fost identificate majorări ale taxelor de şcolarizare de până la 70%.