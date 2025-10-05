Cât a plătit un student din Alba Iulia pe o porție de cartofi cu șnițel, după ce universitățile au încercat să scadă prețul

Pentru că fondul de burse a scăzut, universitățile au încercat să compenseze pierderea și au menținut prețuri convenabile în cantinele interne.

Unele, de pildă, au reușit să negocieze contracte avantajoase cu furnizorii și acum chiar au tarife mai mici. În altele, hrana e subvenționată. Astfel, masa la cantină costă mai puțin decât cea luată în oraș.

La cantina Universității din Alba Iulia, prețurile sunt mai mici cu 20% față de anul trecut.

Student: „Pe o porție de cartofi și un șnițel am dat în jur de 14 lei.”

Instituția spune că a reușit să negocieze contracte convenabile cu furnizorii, dar a subvenționat și costurile de producție, așa că a putut să scadă tarifele.

Lector univ. dr. Bogdan Mucea, director Centru de Imagine și Marketing Universitar al Universității din Alba Iulia: „Universitatea vine în sprijinul studenților, știm că se confruntă cu anumite dificultăți în urma tăierilor și reducerilor de burse.”

În Cluj-Napoca, la Universitatea de Medicină, cu toate că prețurile au crescut cu până la 20%, există un meniu special care costă 10 lei. Iar unii studenți pot chiar mânca gratuit. Unitatea de învățământ suportă o parte din costuri.

Student: „Mergând în oraș probabil aș fi plătit 40 de lei doar pe unul din aceste feluri.”

Anca Buzoianu, rector UMF: „Mâncarea studenților este subvenționată. Pentru studenții care au burse sociale, meniul este gratuit.”

Ion Ciucă, director Direcția de Finanțare a Învățământului Universitar și a Actelor de Studii:

„Ministerul Educației are un buget, o alocație care se numește subvenția cămine-cantine. O anumită subvenție, susținere a alimentelor cu o diferență de cost pentru alimente, pentru a face un preț atractiv ca studenții să poată să mănânce la un preț decent în cantinele respective.”

Mâncarea poate fi și livrată în cameră

Mâncarea poate fi și livrată la cămin, cum se întâmplă la Universitatea Tehnică. Comanda se face printr-o aplicație. Și în Iași, studenții se orientează spre cantină.

„În loc să gătesc acasă, să mai pierd timp, prețurile sunt cam pe-acolo cu ce aș găti eu acasă” explică o studentă.

„Primul fel a fost ciorbă rădăuțeană, care e cu carne, al doilea la fel varză cu carne, prăjitură, pâine – 25 de lei” spune altcineva.

Multe dintre ingredientele folosite la cantina Universității de Științele Vieții provin din fermele proprii, astfel că, deși mâncarea e mai scumpă ca anul trecut, prețurile sunt în continuare mai mici decât nivelul pieței.

Prof. univ. Vasile Stoleru, prorector USV Iași: „Prețurile, de exemplu, la masa de prânz sunt undeva cu 3-4 lei mai ridicate, și pentru cină undeva în jur de 2-3 lei.”

În cantinele studențești pot lua masa doar cei care învață sau lucrează în instituțiile de care aparțin. Multe au program doar în timpul săptămânii.

