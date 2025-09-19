Discuție online între ministrul Educației și tineri despre burse și transport gratuit. Reacția studenților la final

Într-o întâlnire cu studenți din toată țara, ministrul Educației a încercat să găsească soluții pentru cele mai importante probleme ale tinerilor: bursele și beneficiile de transport.

S-a vorbit despre alocarea de fonduri europene, dar și despre atragerea banilor de la companii pentru suplimentarea burselor. În ceea ce privește călătoriile cu trenul, s-a propus inclusiv existența unor vouchere studențești. Însă nu e clar, momentan, care dintre aceste măsuri pot fi și puse în practică.

La Adunarea Generală a Uniunii Studenților din România, care a avut loc la Oradea, au fost prezenți mai bine de 400 de tineri. Ministrul Educației a participat online.

Daniel David, Ministrul Educației: Am început deja discuțiile cu ministrul Pîslaru, ministrul fondurilor europene, și am dat temă și la Ministerul Educației, să vedem dacă nu putem aduce din fondurile europene pe care le avem pentru educație, să aducem niște fonduri pentru programul de prevenire a abandonului universitar.

Care ar fi varianta de rezervă pentru burse

Demersul este însă greu, pentru că banii europeni au destinație fixă și sunt angajați în proiecte deja aprobate. Varianta de rezervă ar fi, potrivit ministrului, ca firmele private să contribuie la fondul pentru burse.

Cât despre facilitățile de transport, o studentă a propus introducerea unor vouchere, care să fie acordate în funcție de implicarea în diferite activități, profesionale sau de voluntariat.

Daniel David, Ministrul Educației: Mi se pare o idee bună, trebuie să vedem dacă avem nevoie de un program separat, multe din aceste lucruri ar putea să fie puse în programul național pe care deja îl avem aprobat prin hotărâre de guvern.

Finalul întâlnirii i-a lăsat sceptici pe mulți dintre studenți.

Studentă: A-ncercat să ne asculte, chiar cred că vrea să-ncerce să rezolve ceva, însă nu cred că a oferit răspunsuri valide.

Cristian Ghiurcă, președintele Uniunii Studenților din România: Am ales, de data aceasta, ca noi să mergem pe calea ușor diplomatică, nu neapărat activistă, însă dacă necesită o mișcare mai amplă de protest, la care o să fie nevoie și de mobilizarea Federației noastre, o s-o facem.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România anunță noi proteste, pe 29 septembrie.

