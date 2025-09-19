Discuție online între ministrul Educației și tineri despre burse și transport gratuit. Reacția studenților la final

19-09-2025 | 08:05
Într-o întâlnire cu studenți din toată țara, ministrul Educației a încercat să găsească soluții pentru cele mai importante probleme ale tinerilor: bursele și beneficiile de transport.

Călin Ardelean

S-a vorbit despre alocarea de fonduri europene, dar și despre atragerea banilor de la companii pentru suplimentarea burselor. În ceea ce privește călătoriile cu trenul, s-a propus inclusiv existența unor vouchere studențești. Însă nu e clar, momentan, care dintre aceste măsuri pot fi și puse în practică.

La Adunarea Generală a Uniunii Studenților din România, care a avut loc la Oradea, au fost prezenți mai bine de 400 de tineri. Ministrul Educației a participat online.

Daniel David, Ministrul Educației: Am început deja discuțiile cu ministrul Pîslaru, ministrul fondurilor europene, și am dat temă și la Ministerul Educației, să vedem dacă nu putem aduce din fondurile europene pe care le avem pentru educație, să aducem niște fonduri pentru programul de prevenire a abandonului universitar.

Care ar fi varianta de rezervă pentru burse

Demersul este însă greu, pentru că banii europeni au destinație fixă și sunt angajați în proiecte deja aprobate. Varianta de rezervă ar fi, potrivit ministrului, ca firmele private să contribuie la fondul pentru burse.

Bolojan
Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp”

Cât despre facilitățile de transport, o studentă a propus introducerea unor vouchere, care să fie acordate în funcție de implicarea în diferite activități, profesionale sau de voluntariat.

Daniel David, Ministrul Educației: Mi se pare o idee bună, trebuie să vedem dacă avem nevoie de un program separat, multe din aceste lucruri ar putea să fie puse în programul național pe care deja îl avem aprobat prin hotărâre de guvern.

Finalul întâlnirii i-a lăsat sceptici pe mulți dintre studenți.

Studentă: A-ncercat să ne asculte, chiar cred că vrea să-ncerce să rezolve ceva, însă nu cred că a oferit răspunsuri valide.

Cristian Ghiurcă, președintele Uniunii Studenților din România: Am ales, de data aceasta, ca noi să mergem pe calea ușor diplomatică, nu neapărat activistă, însă dacă necesită o mișcare mai amplă de protest, la care o să fie nevoie și de mobilizarea Federației noastre, o s-o facem.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România anunță noi proteste, pe 29 septembrie.

Voturi cumpărate în Republica Moldova. Peste 30 de persoane au fost reținute pentru coruperea alegătorilor

FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
Studenții vor organiza proteste naționale pe 29 septembrie, față de măsurile Guvernului: „Educaţia, prima vizată de tăieri"
Studenții vor organiza proteste naționale pe 29 septembrie, față de măsurile Guvernului: „Educaţia, prima vizată de tăieri”

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă proteste naţionale pe 29 septembrie, acuzând măsuri de austeritate în Educaţie şi lipsa de consultare. Studenţii spun că apelurile lor au fost ignorate.

Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp"
Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că ceea ce s-a făcut până acum în Educaţie nu înseamnă reformă, aceasta constând în „lucruri serioase” care vor fi făcute în perioada următoare.

Nicuşor Dan: „Nu sunt deloc mulţumit de situaţia din educaţie. Vom evalua cu cifrele pe masă"
Nicuşor Dan: „Nu sunt deloc mulţumit de situaţia din educaţie. Vom evalua cu cifrele pe masă”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este „deloc" mulţumit de situaţia din educaţie şi că a promis liderilor sindicatelor din învăţământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului şcolar.

Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor"
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază.

Ezitările PSD și „demisiile de probă" ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

