Nicu Ştefănuţă: Suma tăiată pentru bursele studenţeşti ale românilor ar putea fi acoperită de la Fondul Social European

Suma tăiată în august de la bugetul burselor pentru studenţi ar putea fi acoperită din Fondul Social European, a anunţat europarlamentarul Nicu Ştefănuţă.

„Nu mi se pare corect ca cetăţenii cei mai vulnerabili să fie cei care sunt atacaţi de tăieri în primul rând şi atunci am căutat soluţii, pentru că e uşor să zici nu e bine să tăiem în condiţiile în care avem un deficit aşa mare, adică înţeleg logica guvernului, nu sunt nerezonabil, însă nu mi s-a părut corect ca aceste categorii foarte vulnerabile care au mai fost atinse şi de 'ordonanţa-trenuleţ' din decembrie 2024 să fie din nou afectate", a explicat Ştefănuţă în cadrul unui briefing la Bruxelles pentru jurnalişti români.

El a precizat că a discutat cu ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Florin Pîslaru, pentru a identifica soluţii.

„Una din soluţii este să folosim banii din Fondul Social European, deci din fonduri europene, ca să acoperim gaura din burse la studenţi, pentru că acolo este durerea cea mai mare, adică tăierea fondului de burse cu aproape o treime; este o tăiere semnificativă şi atinge toate categoriile de burse, şi sociale, şi de performanţă, şi de merit, adică, efectiv, toate, pentru că fondul de burse este unul comun", a declarat Ştefănuţă.

Vicepreşedintele PE care este membru al grupului Verzilor dar a fost ales ca independent a precizat că solicitarea se referă la bursele bugetate pentru acest an.

„Înţeleg că s-ar putea ca în 2026 să se revină, să crească din nou fondul de burse în noul buget. Dar în bugetul actual, în care foarte mulţi sunt afectaţi astăzi, am putea să luăm nişte bani din Fondul Social European (FSE). Există discuţii şi cu comisarul (Roxana) Mînzatu. Comisia trebuie să dea aprobare dacă te lasă sau nu să muţi fonduri dintr-o parte sau alta. Eu am solicitat Comisiei o opinie, pe care am primit-o, care este favorabilă şi care zice că, da, poţi să muţi bani spre burse, existând şi exemple", a spus vicepreşedintele PE. El a exemplificat în acest sens cu programul european "Prima Bursă", care este finanţat din FSE.

Ştefănuţă a spus că timpul necesar pentru implementarea măsurii depinde doar de rapiditatea cu care se mişcă guvernul în relaţia cu Comisia Europeană.

„Ceea ce trebuie să se întâmple este ca din FSE să poţi să zici, uite, 10% merge spre fondul de burse şi atunci trebuie aprobat de comisarul Mînzatu această schimbare, pentru că destinaţiile erau altele prin negociere. Nu ştiu, e o chestiune de, probabil, o lună de zile sau ceva de genul ăsta", a estimat el.

Eurodeputatul a precizat că a discutat cu ministrul educaţiei Daniel David şi despre chestiunea căminelor.

„Dacă îi arzi pe studenţi la burse, măcar să aibă locuri în cămin sau alte beneficii care să le scadă nota de plată pentru educaţia din România. Mai ales că fondul de cămine a scăzut din PNRR, erau aproape 400 de milioane de euro şi sunt foarte puţine proiecte mature. Ştiţi foarte bine că acum am rămas pe ultima sută de metri doar cu proiectele mature, restul s-a dus la gunoi. Voi şi inspecta unele acum în weekend, voi fi la Bucureşti să văd ce s-a făcut în Regie din banii ăştia şi în mai multe lucruri. Deci, ceea ce-mi doresc este să salvăm căminele româneşti finanţate de UE", a mai spus Ştefănuţă.

