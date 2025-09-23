Nicu Ştefănuţă: Suma tăiată pentru bursele studenţeşti ale românilor ar putea fi acoperită de la Fondul Social European

Stiri actuale
23-09-2025 | 21:08
Nicu Ștefănuță

Suma tăiată în august de la bugetul burselor pentru studenţi ar putea fi acoperită din Fondul Social European, a anunţat europarlamentarul Nicu Ştefănuţă.

autor
Ioana Andreescu

„Nu mi se pare corect ca cetăţenii cei mai vulnerabili să fie cei care sunt atacaţi de tăieri în primul rând şi atunci am căutat soluţii, pentru că e uşor să zici nu e bine să tăiem în condiţiile în care avem un deficit aşa mare, adică înţeleg logica guvernului, nu sunt nerezonabil, însă nu mi s-a părut corect ca aceste categorii foarte vulnerabile care au mai fost atinse şi de 'ordonanţa-trenuleţ' din decembrie 2024 să fie din nou afectate", a explicat Ştefănuţă în cadrul unui briefing la Bruxelles pentru jurnalişti români.

El a precizat că a discutat cu ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Florin Pîslaru, pentru a identifica soluţii.

„Una din soluţii este să folosim banii din Fondul Social European, deci din fonduri europene, ca să acoperim gaura din burse la studenţi, pentru că acolo este durerea cea mai mare, adică tăierea fondului de burse cu aproape o treime; este o tăiere semnificativă şi atinge toate categoriile de burse, şi sociale, şi de performanţă, şi de merit, adică, efectiv, toate, pentru că fondul de burse este unul comun", a declarat Ştefănuţă.

Vicepreşedintele PE care este membru al grupului Verzilor dar a fost ales ca independent a precizat că solicitarea se referă la bursele bugetate pentru acest an.

Citește și
alegeri
Apelul vicepreședintelui român al PE către CE înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale

„Înţeleg că s-ar putea ca în 2026 să se revină, să crească din nou fondul de burse în noul buget. Dar în bugetul actual, în care foarte mulţi sunt afectaţi astăzi, am putea să luăm nişte bani din Fondul Social European (FSE). Există discuţii şi cu comisarul (Roxana) Mînzatu. Comisia trebuie să dea aprobare dacă te lasă sau nu să muţi fonduri dintr-o parte sau alta. Eu am solicitat Comisiei o opinie, pe care am primit-o, care este favorabilă şi care zice că, da, poţi să muţi bani spre burse, existând şi exemple", a spus vicepreşedintele PE. El a exemplificat în acest sens cu programul european "Prima Bursă", care este finanţat din FSE.

Ştefănuţă a spus că timpul necesar pentru implementarea măsurii depinde doar de rapiditatea cu care se mişcă guvernul în relaţia cu Comisia Europeană.

„Ceea ce trebuie să se întâmple este ca din FSE să poţi să zici, uite, 10% merge spre fondul de burse şi atunci trebuie aprobat de comisarul Mînzatu această schimbare, pentru că destinaţiile erau altele prin negociere. Nu ştiu, e o chestiune de, probabil, o lună de zile sau ceva de genul ăsta", a estimat el.

Eurodeputatul a precizat că a discutat cu ministrul educaţiei Daniel David şi despre chestiunea căminelor.

„Dacă îi arzi pe studenţi la burse, măcar să aibă locuri în cămin sau alte beneficii care să le scadă nota de plată pentru educaţia din România. Mai ales că fondul de cămine a scăzut din PNRR, erau aproape 400 de milioane de euro şi sunt foarte puţine proiecte mature. Ştiţi foarte bine că acum am rămas pe ultima sută de metri doar cu proiectele mature, restul s-a dus la gunoi. Voi şi inspecta unele acum în weekend, voi fi la Bucureşti să văd ce s-a făcut în Regie din banii ăştia şi în mai multe lucruri. Deci, ceea ce-mi doresc este să salvăm căminele româneşti finanţate de UE", a mai spus Ştefănuţă.

NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

Sursa: Agerpres

Etichete: elevi, bursa, Nicu Ştefănuţă,

Dată publicare: 23-09-2025 20:48

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
Citește și...
Românul care conduce delegația Parlamentului European la parada interzisă Budapesta Pride. Amenințarea lui Viktor Orban
Stiri externe
Românul care conduce delegația Parlamentului European la parada interzisă Budapesta Pride. Amenințarea lui Viktor Orban

Vicepreşedinte Parlamentului European Nicu Ştefănuţă va conduce delegaţia PE la Budapest Pride, a anunțat vineri politicianul român. Viktor Orban a interzis parada, motivația legii impuse de Fidesz fiind că trebuie astfel protejați copiii de pedofili.

Apelul vicepreședintelui român al PE către CE înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale
Alegeri prezidentiale 2025
Apelul vicepreședintelui român al PE către CE înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale

Vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă a transmis, joi, o solicitare oficială Comisiei Europene de a intensifica supravegherea online, atrăgând atenţia asupra gravităţii situaţiei din România în contextul turului al doilea al alegerilor.

Nicu Ștefănuță, despre tarifele comerciale anunțate de Trump pentru Europa. „Dacă ne certăm noi, câștigă China”
EURomânia
Nicu Ștefănuță, despre tarifele comerciale anunțate de Trump pentru Europa. „Dacă ne certăm noi, câștigă China”

Timp de săptămâni, președintele Donald Trump a prezentat data de 2 aprilie drept Ziua Eliberării în Statele Unite.

Recomandări
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa
EURomânia
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, într-un interviu acordat corespondentei PRO TV la Bruxelles, Camelia Donțu.  

Medic ginecolog român, în scandalul Paracetamolului: „Poți să-l iei oricând”, cu o singură condiție
Stiri Sanatate
Medic ginecolog român, în scandalul Paracetamolului: „Poți să-l iei oricând”, cu o singură condiție

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a reacționat la declarațiile președintelui Statelor Unite, afirmând că paracetamolul poate fi folosit în siguranță de femeile însărcinate pentru a atenua durerea și a scădea febra.

Donald Trump s-a lăudat singur în discursul de la Adunarea Generală ONU și a lansat acuzații la adresa organizației
Stiri externe
Donald Trump s-a lăudat singur în discursul de la Adunarea Generală ONU și a lansat acuzații la adresa organizației

Donald Trump a acuzat ONU, marţi, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, de faptul că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit, relatează The Associated Press

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28